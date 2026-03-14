近日熊霓接受《NOWNEWS今日新聞》採訪，表示之前上的節目都需要大量體力，「現在的我不會去為了上節目而賭上自己的健康」，也自認個性不適合綜藝圈

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▲熊霓（如圖）被問到消失節目原因，她坦言過去上節目需要耗費大量體力，身體不堪負荷，再加上現在沒有經紀公司，可以自己挑選適合的通告。（圖／記者邱曾其攝影）

熊霓爆緋聞噤聲 鬆口原因：不管怎樣都錯

靠爸爸走出低潮 熊霓感性告白：人生不可獲缺的角色

▲熊霓（如圖）走出低潮，她直言爸爸給她很大的力量，是人生中不可獲缺的角色。（圖／記者邱曾其攝影）

熊霓爆熱戀江大成 鬆口感情現況：沒對象

▲熊霓（如圖）表示想在30歲前結婚，先前她與江大成爆出熱戀，如今表示目前「沒有對象」。（圖／記者邱曾其攝影）

啦啦隊女神熊霓曾是胡瓜節目《綜藝大集合》力捧的固定班底，媒體更以「獨寵」形容，一度爆出烏龍緋聞，隨後她又被拍到跟徐薇兒子江大成熱戀。2024年熊霓因舊疾復發與個人規劃淡出演藝圈並與經紀公司解約，卻遭爆是因失寵、通告銳減才選擇退出。；對於新聞報導她選擇沉默，吐露背後原因說：「在那種情況下，說也不是、不說也不是，那就沒必要去講什麼。」熊霓加入啦啦隊6年，一度進軍演藝圈，被問到消失節目原因，她坦言過去上節目需要耗費大量體力，身體不堪負荷，再加上現在沒有經紀公司，不像之前只要有空就接通告，會考慮主題是否合適。熊霓也透露前幾年工作幾乎是滿的，甚至影響到啦啦隊工作。另外，熊霓也自認個性慢熟，在節目上較無法放得開、做效果，「綜藝節目跟我本身個性是差比較多的」，她分享像是籃籃就很懂得掌握主持節奏，反觀自己真的不太適合，直言經過一段時間發現還是比較喜歡跳舞，因此目前就專注在啦啦隊、教舞等工作，熊霓笑說現在經紀人是爸爸，也不會被抽成了。而先前熊霓接連與胡瓜、江大成爆出緋聞，她在第一時間選擇沉默，被問到不會想替自己澄清？熊霓表示：「在那種時候，說也不是、不說也不是，不管怎麼做都錯，那就沒必要去講什麼。」這幾年碰到家人離開、新聞事件，對年紀輕輕的她來說都是很大的衝擊，有一陣子更覺得撐不下去，但熊霓說：「很開心的是，至少我很努力堅持到現在。」被問到如何走出低潮？熊霓直言曾大哭發洩，「該工作我還是工作，不會因為遇到事情就休息躲起來，日子還是要過，不管發生什麼事，在工作上就是要保持專業的態度」。而熊霓也說，在這段時間爸爸給她很大的力量，是她人生中不可獲缺的角色。熊霓很感謝爸爸這一路的陪伴，「他就像山一樣保護著我，他給我滿滿的底氣，支撐我到現在，他總告訴我天塌了，有老爸會撐著一切，在我最痛苦的時候，我爸也說沒事啊，大不了不要做，回家爸爸可以養妳」，一句話讓熊霓聽了十分安慰，更有力量能繼續走下去，如今她也調適好心態，直呼沒什麼好害怕的！熊霓與爸爸父女感情深厚，她也透露爸爸蠻想要抱孫，甚至幫她介紹對象，自己則希望在30歲前結婚，但強調不會閃婚，熊霓說：「結婚不是件容易的事。」而先前與徐薇兒子江大成爆出戀情，被問到現在是否有對象？熊霓回說：「沒有！現在就順其自然。」最後，熊霓提到接下來的工作計畫，她透露3月28日、3月29日將在臺北大巨蛋替樂天應援，邀請大家一起進場看球。