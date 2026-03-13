我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦悍將王念好從黃子鵬手中敲出陽春砲，是中職今年官辦熱身賽首轟。（圖／富邦悍將提供）

▲台鋼雄鷹曾子祐單場敲出3安，助隊以8：4擊退富邦悍將，取得官辦熱身賽首勝。（圖／台鋼雄鷹提供）

中華職棒37年官辦熱身賽持續進行，今（13）日在澄清湖球場由台鋼雄鷹交手富邦悍將，此役前2局雙方都有分數進帳，雄鷹靠著前2局猛烈的攻勢，從悍將先發投手李東洺手中打下5分奠定勝基，終場就以8：4擊退悍將，取得熱身賽首勝，悍將則是吞下2連敗。「老虎」黃子鵬轉隊後首度在熱身賽登板，主投4局失3分，被王念好敲出1發陽春砲。此役雄鷹推出「老虎」黃子鵬交手悍將李東洺，悍將首局就展開攻勢，開路先鋒林澤彬敲安後，靠著盜壘與推進攻佔三壘，孔念恩敲出三壘滾地球，形成一支帶有打點的內野安打，助悍將先馳得點，取得1：0領先。雄鷹馬上在1局下反擊，王博玄、曾子祐連續敲安，陳文杰選到保送，雄鷹無人出局攻佔滿壘，不過魔鷹遭到三振，曾昱磬雖然敲出強勁一壘滾地球，悍將想製造雙殺，但游擊手葉子霆發生傳球失誤，免費奉送雄鷹2分，雄鷹取得2：1領先。不過悍將在2局上又有分數進帳，王念好掌握黃子鵬的失投球，一棒敲出左外野陽春砲，替悍將追平比數，取得2：2平手，王念好這轟，也是今年中職熱身賽首支全壘打。雄鷹在2局下又讓悍將「加倍奉還」，杜家明、王博玄敲安，吳柏萱獲得觸身球，雄鷹在一出局後攻佔滿壘，曾子祐、陳文杰把握機會敲安，魔鷹又補上高飛犧牲打，雄鷹單局攻下3分，前2局打完取得5：2領先。4局上悍將再度吹起反攻號角，洋砲邦力多率先敲出二壘安打，並靠著推進上到三壘，王念好敲出右外野高飛犧牲打，替悍將追回1分，以3：5落後。6局下雄鷹攻勢再起，杜家明、劉時豪從羅華韋手中敲安，紀慶然選到保送，雄鷹無人出局攻佔滿壘，王博玄高飛犧牲打，將羅華韋打退場，接替李建勳雖然因曾子祐的強迫取分失掉1分，但後續解決陳文杰、魔鷹，避免擴大失分，雄鷹以7：3領先。8局上悍將持續追分，周佳樂保送上壘，藉由暴投與推進上到三壘，辛元旭從韋宏亮手中敲出帶有打點的二壘安打，助悍將追近至4：7。不過雄鷹馬上在8局下有所回應，兩出局後林家鋐、陳文杰敲安，魔鷹敲出二壘滾地球，林岳谷卻發生失誤，雄鷹兵不血刃拿下第8分，取得8：4領先。9局上施子謙登板「關門」，雖然被陳愷祐敲安，但仍順利抓下此役最後1個出局數，終場雄鷹就以8：4擊退悍將，取得熱身賽首勝，悍將則是吞下2連敗。雄鷹先發投手黃子鵬此役主投4局失3分，被敲出4安含1轟，另外送出3次三振。洋投艾速特中繼3局無失分，被敲出2安，另外送出4次三振、1次保送。韋宏亮中繼1局失1分、施子謙後援1局無失分。悍將方面，先發投手李東洺主投4局失5分（4責失），被敲出6安，另外送出2次三振、1次四壞球保送、1次觸身球保送。張瑞麟中繼1局無失分，羅華韋中繼0.1局失2分，李建勳中繼0.2局無失分。李吳永勤中繼1局無失分，林栚呈後援1局失1分（0責失）。