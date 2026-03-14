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▲林襄（如圖）今年3月為2026年世界棒球經典賽應援，表現亮眼。她近期參與PODCAST節目，談到剛加入啦啦隊時遇到酸民網路霸凌，為此她也發展出專屬的因應之道。（圖／翻攝自林襄IG@95_mizuki）

啦啦隊女神林襄日前受邀登上Podcast節目《果子貍》，成為好友籃籃、舒子晨、何美首集節目的重量級大來賓。平時總在鏡頭前展現甜美笑容的她，難得在節目中卸下心防，不僅大方公開自己「一出手就中」的必勝追男祕訣，更首度吐露剛出道時面對全網酸民霸凌的低潮期，以及她如何建立強大的心理素質挺過風雨。談到感情觀，28歲的林襄表示，自己人生最大的夢想其實是30歲退休當家庭主婦。在感情中極度有邊界感的她，不僅手機裡完全沒有其他曖昧男生的對象，就連追男生也是奉行直球對決。林襄表示，她本身其實沒什麼桃花，歷任男友都是自己主動追求來的。她的「必勝追男術」主要有以下幾招，首先是狂刷存在感，遇到喜歡的對象，她會主動出擊，瘋狂回覆對方社群的限時動態，藉此讓對方注意到自己。就算對方一開始回覆冷漠，她也不氣餒，甚至會主動拍自己的便當照跟對方分享正在吃什麼，利用強大的好奇心瘋狂開話題。她自信地表示，這套方法至今勝率百分百，一出手就中。在節目中，主持人也好奇林襄總能扛住龐大輿論壓力，究竟是如何度過低潮的。林襄坦言，人生第一次感受到被全世界討厭是剛加入樂天啦啦隊時。當時因為舞蹈底子不佳，網路上全是罵她跳得爛、叫她滾出啦啦隊的毒舌留言。當時的她壓力大到每天邊跳邊哭，甚至出現微憂鬱的傾向，但她憑著不服輸的個性，發展出了一套專屬的留言過濾系統，她表示，如果酸民批評「跳舞很爛」，她認為這是事實，就會努力改進。但如果留言是無端謾罵或抹黑，例如：靠關係才加入啦啦隊這種言論，她深知「這不是我」，就會直接啟動濾鏡，讓這些惡意左耳進右耳出。除了心理調適，林襄排解壓力的實體方式竟然是打掃家裡和丟垃圾斷捨離，身為J人（規劃型）的她，會把家裡整理得像Google Maps一樣精準，任何東西放在第幾個抽屜的第幾層都清清楚楚，透過掌控生活環境的整潔，來找回內心的平靜。林襄期許自己今年能將重心放回自己身上，持續在社群平台上分享生活，讓大家看見更真實、更閃耀的林襄。