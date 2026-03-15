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▲陳天仁（右）分享與一樹（左）的交往過程。（圖／IG@yishu_kazuki）

陳天仁再婚一樹 鬆口還沒離婚就認識

陳天仁遭疑有孕 鬆口真相：預計年底拚做人

▲陳天仁（如圖）表示目前未懷孕，但預計年底展開備孕。（圖／陳天仁IG）

女星陳天仁曾與周孝安有過一段婚姻，並育有一女，婚姻僅維持2年就告吹，近日她宣布再婚，對象是日本籍YouTuber一樹，兩人隨後有開設頻道「一樹與天仁の台日夫妻生活」，分享交往過程，被問到雙方怎麼認識？陳天仁語出驚人：「這要追溯到我還沒離婚的時候！」當時她與前夫還有一群朋友一起吃飯，對一樹的第一印象是「他好帥喔」。兩人昨（14）日在YouTube上傳新片回答網友問題，開頭被問到怎麼認識的？陳天仁回答：「這要追溯到我還沒離婚的時候！」透露當時跟朋友一起吃飯，看到一樹向大家打招呼，心想「哇這個男生好帥喔」，而一樹說第一眼也覺得陳天仁很漂亮，但看到她身邊是前夫周孝安因此不敢多交流，甚至連名字都不知道。一樹起初不知陳天仁離婚，某次兩人在酒吧巧遇，他直接就問：「妳今天沒有老公嗎？」才得知對方已經離婚許久。而兩人交往一年多決定結婚，一樹表示自己一直嚮往家庭生活，而陳天仁則說自己離過婚又有小孩，起初到名古屋拜訪一樹媽媽時感到非常緊張，但對方一看到她立刻上前擁抱，離開時一樹媽媽甚至大哭，讓陳天仁印象深刻，直呼「這種感覺應該就是對的」。而一樹也透露兩人興趣相投，喜歡打保齡球、撞球等等，甚至不輸男生，讓他相當崇拜。而陳天仁則喜歡對方認真的態度，不論是工作或是與朋友相處總是非常樂觀、積極，成功擄獲她的心。由於上一段婚姻是奉女成婚，陳天仁再婚也讓人好奇是否懷孕？對此她澄清：「我月經來了，沒懷孕喔。」但女兒目前4歲，陳天仁也希望在6歲前，能再生一個小孩，預計年底展開備孕。