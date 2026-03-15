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委內瑞拉強大打線擊敗了衛冕軍日本武士，自2009年以來第四次晉級四強，追平隊史最佳戰績，另外這也是委內瑞拉第五次擊敗日本職業隊。擊出致勝全壘打的威爾耶·阿布瑞尤（Wilyer David Abreu）在賽後受訪時表示：「這是最激動人心時刻，我當時只是希望能透過高飛犧牲打來追平比數」六局下半，日本更換投手，去年澤村賞投手伊藤大海接手投球任務。一上場即遭到委內瑞拉強棒狙擊，接連擊出兩支安打。無人出局，一三壘有人，第七棒阿布瑞尤擊出一記右外野方向的三分全壘打，成功狙擊狀況不穩定的伊藤大海，幫助球隊反超比分。這是他本屆賽會的第三支全壘打，休息是氣氛瞬間沸騰，也奠定了委內瑞拉的勝基。在擊敗日本武士後，委內瑞拉不僅晉級四強，也成為繼多明尼加後，成功搶下美洲球隊僅有的兩張奧運門票。反觀日本隊連霸夢碎，寫下經典賽最差戰績，首度沒有闖進四強。