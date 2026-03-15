據中央氣象署地震測報中心資料，今（15）日下午16時14分台灣東部海域發生芮氏規模5.4地震，震央在宜蘭縣政府南南東方49.6公里處，深度23.2公里，屬於極淺層地震。本次地震被列為第 023 號顯著有感地震報告。 我是廣告 請繼續往下閱讀 而在地震發生時，北部地區有明顯搖晃感，也讓Youtube台灣地震監視一度衝上2.2萬觀眾同時觀看，「台北搖晃很明顯」、「宜蘭超大的」、「晃一下」、「板橋有感」。 ▲今（15）日下午16時14分台灣東部海域發生芮氏規模5.4地震震央剖面圖。（圖／國家災害防救科技中心） ⚠️發生強震怎麼辦？地震逃生保命重點必看 ✔地震時躲哪裡最安全？逃生正確保命SOP：黃金三角錯了、別衝戶外 ✔搭捷運、開車時大地震怎麼辦？消防署「交通保命攻略」：別急煞車 ✔地震有多強？氣象署「震度分級」一圖看懂：震度3級已出現恐懼感 ✔地震包內容物準備什麼？「6大地震避難包清單、放置地點」一次看 相關新聞 地震速報／國家警報響！16:14宜蘭外海規模5.4地震 最大震度4級地震速報／15:27台南楠西規模3.4「極淺層地震」！最大震度3級地震速報／凌晨02:58搖晃一下！宜蘭近海規模4.2地震 8縣市有感地震速報／23:46花蓮壽豐鄉規模4.3地震！最大震度2級、5縣市有感 地震速報宜蘭有感地震