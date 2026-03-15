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▲今（15）日下午16時14分台灣東部海域發生芮氏規模5.4地震震央剖面圖。（圖／國家災害防救科技中心）

據中央氣象署地震測報中心資料，今（15）日下午16時14分台灣東部海域發生芮氏規模5.4地震，震央在宜蘭縣政府南南東方49.6公里處，深度23.2公里，屬於極淺層地震。本次地震被列為第 023 號顯著有感地震報告。而在地震發生時，北部地區有明顯搖晃感，也讓Youtube台灣地震監視一度衝上2.2萬觀眾同時觀看，「台北搖晃很明顯」、「宜蘭超大的」、「晃一下」、「板橋有感」。