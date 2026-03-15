今（15）日下午4時14分台灣宜蘭外海發生芮氏規模5.4地震，台北、新北震度達到2級，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本次地震是「獨立事件」，不是任何地震的餘震，主要發生原因是板塊擠壓導致的「弧後擴張」，雙北則因為盆地、高樓效應，體感搖晃加大。
吳健富說明，今天下午宜蘭外海規模5.4地震，震央在宜蘭縣政府南南東方49.6公里處，深度23.2公里，屬於極淺層地震，宜蘭、花蓮觀測到最大震度為4級，台北、新北也有2級。
吳健富指出，今天這起地震不是餘震，過往該區域的地震就相當頻繁，深度較淺的原因，主要是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊過程中，島弧後方受到板塊拉扯張裂，進而出現「弧後擴張」現象。
吳健富解釋，由於地震深度很淺，因此地震波傳遞到各縣市都保有一定能量，全台18縣市有感，最南方到高雄都有1級的震度，大台北盆地高樓較多，搖晃感受也更加明顯。
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