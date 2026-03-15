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▲霍諾德成功徒手攀登台北101，打破世界紀錄。（圖／翻攝自Jimmy Kimmel Live YouTube）

美國自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）日前成功赤手攀登台北101的畫面震撼全球，而隨著Netflix公開幕後花絮，台北101董事長賈永婕也於今（15）日在社群發文：「讓大家一起來看看住些幕後英雄有多帥」。她提到在直播當時，有許多攝影師直接吊繩索拍攝，但其實這些繩索系統原本都不存在，「都是利用力學臨時架設的」，並透露有個嚴格規定，就是「不能破壞大樓，一個洞都不能鑽」。賈永婕在今日於FB發文，透露霍諾德攀登台北101當天的幕後細節，她提到當天有無數台攝影機在高空移動，還有攝影師吊繩索拍攝，以及站在大樓邊緣取景，幾乎整個人都懸在外面，但這些繩索系統其實原本都不存在，「所有繩索、配備、支點，都是利用力學臨時架設的」，賈永婕也強調這項活動的嚴格規定就是不能破壞大樓，「一個洞都不能鑽」。然而在這項嚴格的規定下，幕後人員竟在3天內就將極其複雜、精密又安全，從91、92樓垂降到1樓的繩索系統完成，並通過一輪一輪的安全檢測。而在任務結束後，這些繩索系統在1天內就全消失，「彷彿從來沒有存在過」，讓賈永婕非常佩服幕後團隊，「他們是全世界最強大的團隊，當然一定要搭配我們Team 101」。這些幕後細節公開後，大家也更加佩服幕後團隊的強大，「真是優秀，謝謝您們讓世界看見台灣」、「真厲害，這就是專業」、「令人讚嘆的團隊，肅然起敬！」、「真的是一場很有意義的演出，兼具力與美，科技與勇氣的結合，超讚！」霍諾德在1月25日花了91分鐘成功攀至台北101最高處，他還態度從容站在避雷針旁環顧四週，接著從口袋中拿出手機，舉起手自拍，留下經典的歷史畫面。然而，霍諾德挑戰徒手攀登台北101成功，也寫下攀登歷史新頁，成為繼法國蜘蛛人亞倫．羅伯特（Alain Robert）後，第二位登頂台北101的人、也是第一位徒手攀登攻頂台北101的挑戰者。