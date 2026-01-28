我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德徒手攀登台北101的畫面讓人看了膽戰心驚。（圖／記者葉政勳攝）

▲Netflix否認不負責，強調表示他們有設置延遲機制以及警語。（圖／記者葉政勳攝）

美國攀岩界傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）本月25日挑戰無繩索、零防護赤手攀登台北101，僅花91分鐘就攻頂，這項壯舉在Netflix全程直播，吸引全球千萬人同步收看，但也引發國際媒體排山倒海的批評，砲轟Netflix將玩命行為商業化、缺乏社會責任，恐引發模仿效應。對此，Netflix官方緊急回應，強調直播已設置「觀眾酌情觀看提醒」及「延遲機制」2大防範措施，試圖平息道德上的爭議。霍諾德爬101的影片被Netflix以節目《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper LIVE）完整播出和紀錄。英國《衛報》指出，這種直播形式在安全倫理上充滿質疑；《每日鏡報》更直指Netflix將高風險行為包裝成「獵奇表演」，形同將危險商業化。《華爾街日報》專欄作家則批評，這場直播「帶有窺視癖、令人毛骨悚然且不負責任」，尤其霍諾德已為人父，在擁有家庭的情況下進行零防護直播，極度不妥。而各界的擔憂並非空穴來風。歐洲媒體紛紛提到，去年10月美國攀岩網紅米勒（Balin Miller）曾在TikTok直播攀登酋長岩時不幸墜落身亡，當時目睹慘劇的觀眾留下了嚴重的心理創傷。瑞士《新蘇黎世報》評論，極限運動員雖被塑造成英雄，但媒體的即時轉播可能使高風險行為「正常化」。體育媒體記者迪奇（Deitsch）認為，主播有道德義務公開風險，應坦誠告訴觀眾「風險就在這裡」，而非營造萬無一失的錯覺。面對「跨越紅線」的指責，Netflix發表聲明解釋其安全防護邏輯，主要包含2項具體作為，首先，節目一開始就有加上警語，提醒觀眾酌情觀看，並呼籲勿模仿。另外，直播還設有10秒延遲機制，以確保製作團隊在意外突發時，有時間可以切斷畫面，避免悲劇被直播出去；但這番說詞還是無法讓所有人安心，爭議持續延燒。