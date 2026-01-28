我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣知名品牌的形象標誌，和攀登101的攀岩家霍諾德形象相似。（圖／翻攝自得意的一天美味廚房臉書）

美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）日前來台，徒手攀登台北101大樓，透過直播鏡頭，全世界都看見他的壯舉。他的相關發文、包括在101避雷針處帶著燦爛笑容的自拍照，都有許多討論。有眼尖網友發現，霍諾德露齒而笑的表情和紅色上衣，竟然與台灣家喻戶曉的食用油品牌「得意的一天」商標上的男子驚人相似，對比圖一出立刻瘋傳，讓粉絲笑翻直呼，原來他在台灣已經深耕很久了，不只一天。這波撞臉話題源自於社群平台Threads，一名網友貼出一張對比照，左邊是大家熟悉的葵花油罐品牌，印著比著讚的標誌性男子，右邊則是霍諾德在高處開心自拍的照片。原PO幽默發問：「不懂就問這是台灣Alex嗎？」。照片曝光後，兩者極高的相似度立刻引爆留言區，有網友恍然大悟表示：「原來他早就有代言，難怪那麼眼熟，原來在台灣已經深根很久了」；另一名網友則打趣地說：「原來Alex 3歲就來台灣接代言了」。還有人認真推算年代後笑稱：「應該是他爸爸，得意的一天剛出品的時候Alex還在童年時期。」除了撞臉話題，霍諾德這次挑戰101的壯舉也被網友結合品牌名稱大玩諧音梗。不少人在留言區接力發揮創意：「爬到¹⁰¹頂端得意的一天」、「爬到¹⁰¹頂端是一個得意的一天」，完美雙關讓這張梗圖後勁更強。這場意外的網路迷因也充滿巧合，有粉絲也不禁感嘆，「台灣真的是梗圖產地」、「他本人一定沒想到，會被做這麼多梗圖」。看來台灣除了諧音哏，也是迷因哏產地。