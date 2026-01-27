我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈永婕幽默爆料，霍諾德答應他爬101要減速，但還是只花了91分鐘就完成。霍諾德認為，原本是90分鐘，變成91分鐘，有慢1分鐘了。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）本月25日以驚人的91分鐘完成徒手攀登台北101壯舉，讓全球觀眾看得熱血沸騰。台北101董事長的賈永婕，在成功攻頂後的休息室裡，卻忍不住向這位體能怪物抱怨了一件事。原來兩人早在去年就約定好，為了配合長達2小時的直播節目，希望霍諾德能爬慢一點，沒想到霍諾德雖然口頭答應，最後成績揭曉卻讓賈永婕直呼：「只多給我們1分鐘真的很大方耶！」賈永婕在臉書上表示，早在去年9月霍諾德來台進行101試爬時，兩人就已見過面。當時她好奇詢問霍諾德：「你覺得你大概需要多少時間爬完？」霍諾德聳聳肩，輕鬆地預估：「應該會在90分鐘左右！」聽到這個神速，賈永婕立刻緊張地制止他，並提出要求：「不行！你需要減速，我們有2個小時的節目要做。」當時霍諾德也爽快答應會配合調整速度。但正式挑戰，霍諾德最終以91分鐘的時間完成登頂。在後台休息室時，賈永婕立刻抓著他詢問：「你不是答應我要減速嗎？」沒想到霍諾德一臉無辜地回應：「我有啊！」從90分鐘變91分鐘，霍諾德確實有減速。這個「神邏輯」讓賈永婕當場好氣又好笑，忍不住在心裡吶喊：「My God！1分鐘！只多給我們1分鐘真的很大方耶！」雖然被霍諾德的直率給打敗，但賈永婕文末也忍不住讚嘆這位攀岩大師確實是「神人」，連慢1分鐘都可以精準控制，讓人佩服不已。