▲賈永婕（如圖）為何敢讓霍諾德爬101，因為她本人也是極限運動玩家。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

美國極限攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），今（25）日早上九點起挑戰無裝備、徒手無防護攀爬上台北101，標高508公尺的大樓他僅花費91分鐘就登頂，完成了他十多年來的心願。而賈永婕為何敢讓霍諾德無裝備爬101也成為關注焦點，有網友挖出賈永婕過往參加極限馬拉松、三鐵挑戰的超狂紀錄，認為她本身就是極限運動的專家，正因為明白其中風險才會點頭說好。不過回顧賈永婕的過去，從「國民美少女」到如今的「瘋子董事長」，賈永婕的瘋狂行為可不少，像是在2016年，賈永婕便以「神力女超人」裝扮，哭著完成226公里的超級鐵人三項賽事；更狂的是，她曾組隊完成「倫敦到巴黎」跨海三鐵賽，成為首位成功泳渡長達226公里英吉利海峽的亞洲女性。不僅如此，賈永婕還曾經跟老公一起參加美國「逃離惡魔島」的鐵人三項比賽，這個活動可是被稱為世上最難鐵人賽之ㄧ，因為需要游渡寒冷又有危險海流的舊金山灣，還需要攀爬400階沙梯，順利完賽的她還背起台灣國旗，讓全世界看見台灣的厲害。賈永婕的超狂紀錄曝光後，許多網友紛紛留言表示敬佩，「她的鐵人紀錄是226，那絕對是魔鬼等級」、「只要能完成全馬的人，我都超級佩服」、「超猛！直接被圈粉」、「真的好厲害好佩服！女神！」因此本次賈永婕順利促成霍諾德攀爬101，讓全世界看見台灣，也被稱為是天時地利人和所促成，正因為賈永婕理解極限運動事前要做足準備，才能夠點頭答應，造就本次的精彩瞬間。