▲賈永婕（左）今日一早就現身101替霍諾德加油打氣，結束後兩人也互相擁抱。（圖／賈永婕IG）

▲霍諾（如圖）德多年前就夢想攀登101，卻因安全考量遭拒絕。（圖／翻攝自Netflix轉播）

美國傳奇極限攀岩運動員霍諾德（AlexHonnold）於今（25）日上午成功挑戰攀登台北101，讓許多台灣人看了激動不已。101董事長賈永婕稍早也PO出與霍諾德相擁的照片，自嘲：「我全身無力，又不是我爬。」霍諾德多年前就夢想攀登台北101，但卻因安全考量遭到拒絕，直到賈永婕上任後才獲得同意，並成功完成這項壯舉。賈永婕今日一早就現身101替霍諾德加油打氣，看到對方登頂那刻也忍不住激動大叫，嗨喊：「YA！成功。」另外，賈永婕稍早PO出擁抱霍諾德的照片，表情看起來十分感動，並寫下：「我全身無力，又不是我爬。」事實上，霍諾德打算攀登台北101的消息曝光後，身為董事長的賈永婕也飽受不少質疑，台灣國立體育大學研究所教授陳子軒更認為此舉形同豪賭，若失敗恐影響台灣形象。不過，賈永婕當時發文回應，強調團隊經過嚴謹評估與專業審核，並非任性決定，「將極限運動等同於不負責任的賭博，是對專業的誤解」。如今，霍諾德成功登上台北101，並讓全世界看見台灣，行政院前政委張景森發聲表示，霍諾德當然是100分，也要給101董座賈永婕99.99分，大讚是創意跟勇氣都具備的行銷天才，而扣0.01分理由是因為「101的玻璃沒有擦乾淨」。