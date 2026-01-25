我是廣告 請繼續往下閱讀

▲LULU在IG限動轉發霍諾德的登頂畫面，寫道：「欸不是！這真的太猛了吧。」（圖／LULU IG@sunnygirl800424 ）

▲網紅Andy一早親自前往101，並PO出霍諾德攀爬過程。（圖／Andy IG @andy1994x）

美國傳奇極限攀岩運動員霍諾德（AlexHonnold）於今（25）日上午成功挑戰攀登台北101，不僅許多民眾起了個大早觀看，藝人們也緊盯直播，連今晚將舉辦婚宴的LULU稍早都分享霍諾德的登頂片段，驚呼：「這真的太猛了吧！」LULU與陳漢典今晚將在台北文華東方酒店舉辦婚宴，距離婚禮僅剩下幾個小時，身為新娘的LULU，除了最後確認婚禮細節，一早她也關注霍諾德攀登台北101的直播，在IG限動轉發對方的登頂畫面，寫道：「欸不是！這真的太猛了吧。」霍諾德在不使用任何繩索、掛鉤及防護裝備的情況下，僅耗時1小時31分35秒（約91分鐘）便成功攀登上台北101，創下新歷史。一早有許多民眾現身信義區替他加油打氣，無法到場的人也都在週日起了個大早，緊盯Netflix 直播。網紅Andy一早親自前往101，PO出霍諾德攀爬過程說：「我第一次認真看台北101這麼久，就像看著愛人一樣。」並透露自己邊看邊流汗。藝人阿樂也守在電腦前，直呼：「（霍諾德）爬太快了吧！我都還沒爬起床欸，比我從床上到電腦間的路程都還快。」