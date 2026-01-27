我是廣告 請繼續往下閱讀

▲第一代小龍女星岑發表感謝文，坦言因年齡現實選擇告別舞台，6年情感潰堤，她以完整句點下台一鞠躬，未來將轉換身分續挺棒球，熱情不滅。（圖／記者張一笙攝）

《NOWNEWS今日新聞》為讀者掌握今（27）日的熱門娛樂話題搶先看，美國攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）在25日成功完成徒手攀登台北101，但這項挑戰一度因天氣差點面臨取消，董事長賈永婕也在社群坦承若取消的備案，還表示不想比龜孫子還鳥；味全龍球團啦啦隊Dragon Beauties小龍女初代成員星岑將在合約到期後退團，她也在昨日於社群發聲，難過表示讓位給年輕人；中國網紅馮提莫在2023年、2024年因甲狀腺癌動手術後，近日於直播中秀出手術疤痕，表示沒有要去疤，樂觀態度引發外界大讚。美國攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德，在24日因天氣取消攀爬台北101後，25日成功完成徒手攀登台北101的挑戰。但其實天氣因素不穩定，一度面臨整個挑戰都要取消的命運，對此，董事長賈永婕也在社群坦承合約上有取消的選擇，「但我說什麼都無法在最後一刻放棄」，表示若還沒開始就放棄，「真的比龜孫子還要鳥」，所以親自打給台北市長蔣萬安等政治人物，並一起整合若需延期到星期一的所有支援，好險最後在星期日順利進行。味全龍球團在昨日發布公告，宣布Dragon Beauties小龍女成員星岑、米奇、Queena、小珍奶與柳柳，將在合約期滿後陸續離開團隊，讓大批粉絲都非常不捨。其中初代成員39歲星岑也在社群發文嘆「這天終究還是來了」，透露自己雖然有預感，但還是比預期早一年，讓她無奈表示：「我知道該讓位給更多正在發光的年輕人」。中國直播主馮提莫在2023年7月，證實罹患甲狀腺癌末期，並進行手術，雖然手術完好轉，但不料2024年再度復發，還因為接受化療歷經暴瘦及暴肥階段，讓粉絲都非常心疼。而近日，馮提莫開直播與粉絲互動，大方露出割脖後的脖子上疤痕，表示不會去疤，覺得留著也蠻好看，「這是老天賜予我的，我不需要藏起來」，樂觀態度引發大讚。