▲賈永婕（右2）親自在FB發文，揭露若取消或延期的備案。（圖／賈永婕的跑跳人生FB）

美國攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），在24日因天氣取消徒手攀爬台北101的挑戰後，25日成功登頂。但其實天氣因素不穩定，一度面臨整個挑戰都要取消的命運，對此，董事長賈永婕也在昨（26）日於社群親揭備案幕後，「我說什麼都無法在最後一刻放棄」，表示若還沒開始就放棄，「真的比龜孫子還要鳥」，所以親自打給台北市長蔣萬安等人，並一起整合若需延期到星期一的所有支援，好險最後在星期日順利進行。賈永婕昨日再度於FB發文，透露在星期六延期後，英國製作團隊緊急找她到公司，指出氣象預測平台全都顯示隔天會下雨，但因申請跟規劃只有六日，若延期到星期一，一定會被罵爆。賈永婕也坦承合約上有取消的選擇，但自己無法放棄，「還沒開始就放棄，這真的比龜孫子還要鳥」。由於時間緊迫，她必須在當晚做出選擇，因此她立刻打給蔣萬安市長，對方也馬上協助整合資源，「交通管制、警力支援，全部第一時間到位」。賈永婕也馬上在101召開主管會議，處理所有可能性，好在隔天沒有下雨，通過安全檢測，活動才能順利進行。賈永婕透露延期當天，自己站在60樓看著外面下雨的天空，「心裡的煎熬，比天氣還濕」，但晚上6點半，還是牽著老公的手去吃火鍋。然而因為壓力，賈永婕在睡前還想著若延期，自己一定要親自出面向媒體、等待民眾、星期一被影響的上班族說明，好在天亮後，並沒有下雨，順利通過安全檢查。賈永婕也在最後感謝所有給予支援的團隊、諸佛菩薩、以及攀爬當天拜的鳳梨，並在文末強調：「這次活動101沒有花半毛錢、但是花了101%的力氣，真的真的很辛苦！」霍諾德成功登頂台北101後，董事長賈永婕也迎來大量稱讚，剛上任不被看好的她，也透露自己的心路歷程，「你們還記得那時候有多少難聽的聲音嗎？真的很多」，表示當時有不少人私下操作、想拉她下來，各種髒水一直潑。賈永婕直言，這些過程到現在都還記得清清楚楚，「現在回頭看，打臉你們，真的很爽」。事實上，霍諾德多年前就有攀登101的心願，但因安全考量遭拒絕，直到賈永婕上任後才得到同意。她也透露，2024年9月自己上任還不到一個月，就收到霍諾德的來信，同年11月收到執行製作人James正式提案，接下來的幾個月，就是一連串不可能的任務，賈永婕直呼：「真的有夠不可能、有夠複雜、有夠繁瑣、有夠困難」，但團隊仍一一克服所有挑戰，賈永婕也始終相信「台灣，值得這一次拚搏」。而賈永婕這次的壯舉，確實也讓全世界都看到台灣。