▲霍諾德站台北101塔尖，完成兒時的夢想，他說感覺非常不可思議。（圖／Netflix提供）

▲賈永婕（左）在霍諾德（右）挑戰結束後，兩人相互擁抱。（圖／賈永婕的跑跳人生IG）

美國攀岩界傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）再創歷史！他於2026年1月25日挑戰徒手攀爬台北101，從地面一路向上，最終僅花費91分鐘（1小時31分）便成功稱霸508公尺高空。為了讓活動順利進行，101董事長賈永婕更是為此壓力山大，因此在看到霍諾德成功登頂的瞬間，她開心地原地尖叫「我要退休了！」霍諾德昨（25）日上午9點正式開爬，全程採取難度極高的「徒手攀登」（Free Solo），完全不使用繩索或任何安全護具，僅靠雙手、雙腳與止滑鎂粉完成挑戰，他也因此成為繼「法國蜘蛛人」亞倫羅伯特之後，第二位成功登頂台北101的人，更是全球首位以徒手攀登方式攻頂101的攀岩家。攀爬過程中花絮不斷，霍諾德開爬不到3分鐘便短暫停下來，讓所有人相當擔心，沒想到是要挑選音樂；面對幾乎沒有施力點的「銀色龍形裝置」也順利克服。在89樓時，他甚至隔著窗戶與室內民眾自拍互動，展現超乎常人的從容態度；接近塔尖時，畫面一度驚險萬分，霍諾德出現雙腳懸空、雙手短暫放開懸掛的瞬間，讓現場與線上觀眾全都原地尖叫。這項挑戰能夠成真，關鍵推手正是台北101董事長賈永婕，霍諾德多年前便有意挑戰101，但基於安全考量始終未獲同意，直到賈永婕上任後，經過長時間評估與國際團隊的專業風險管理，最終拍板放行，雖然外界質疑此舉是豪賭、不負責任，賈永婕也嚴正回擊，強調極限運動並非玩命，而是建立在長期訓練與精密計算之上的專業行為。活動現場賈永婕全程在場坐鎮，緊盯每一個細節，霍諾德成功登頂的那一刻，她忍不住激動大喊「YA！成功了」，事後更坦言壓力大到「全身無力」，還半開玩笑地說：「緊張死了，我要退休了。」一句話道盡這場歷史性挑戰背後的高度壓力與情緒張力。