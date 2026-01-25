我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈永婕爆料自己剛接任101董事長一職時，就連家人也不看好自己。（圖／Threads@janet_chia_）

台北101董事長賈永婕完成創舉，成功讓美國極限攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），今（25）日早上九點起挑戰無裝備、徒手無防護攀爬上台北101，而他只花費91分鐘就完成本次挑戰，活動結束後，賈永婕開心在社群發文，表示自己從不被看好，到被所有人誇獎感覺很好，同時她也點名她的老公、兒子女兒，爆料家裡群組被他們寫成：「賈董不懂」，用開玩笑語氣表示：「請問你們要改群組名稱了嗎？」賈永婕在攀爬101活動結束後，在社群發文寫下：「其實一開始不被看好，被罵超慘，一路走來到現在的好棒棒賈董，真的蠻爽的耶！ 不然一開始就被誇獎到現在就不知道要怎麼誇獎了！」表示自己一步步走來，成功讓當初不看好自己的人改觀，這份成就感讓人感覺非常好。接著賈永婕點名自己的老公、兒子及女兒，「那個『賈董不懂』群組的團員們，對就是你們四個，請問你們要改群組名稱了嗎？」表示自己接任101董事長一職時，就連家人也不太看好自己，但是現在的自己和當初已經不一樣，因此直接公開喊話「改群組名」，讓許多網友紛紛讚爆。霍諾德在上午10點31分攻頂台北101，創下了新紀錄，也讓為他緊張的民眾們終於鬆一口氣。而在結束後，等待在台北101樓下的民眾也開始為自己記錄這歷史性的一刻，搶跟霍諾德的起攀點合照，只見有人拿著霍諾德應援牌一起拍、有人手摸柱子，感受霍諾德登頂的強心臟與勇氣，讓平常不會特別注意的1樓外牆，瞬間變成新一波打卡景點。