Netflix動畫《Kpop獵魔女團》在今（16）日的第98屆奧斯卡金像獎上，一口氣拿下最佳動畫長片、最佳原創歌曲2項大獎，片中夯曲〈Golden〉更在典禮現場搬出韓國傳統音樂、盤索里、韓服舞者與K-pop式舞台演出，讓艾瑪史東、李奧納多狄卡皮歐、葛妮絲派特洛都坐在台下跟著揮應援棒。不過比起得獎本身，因〈Golden〉奪下最佳原創歌曲的韓裔美國歌手EJAE一句「曾擔心自己韓裔身分被霸凌」的後台感言，更讓觀眾聽到鼻酸。
《獵魔女團》把K-pop搬上奧斯卡 EJAE很自豪
《Kpop 獵魔女團》不只把最佳動畫長片、最佳原創歌曲抱回家，也把韓國文化整套端上電影殿堂，在典禮最後，〈Golden〉表演一開場，就先用故事裡濃烈的奇幻氛圍鋪陳，接著加入韓國傳統樂器、盤索里與韓服舞者演出，EJAE在和AUDREY NUNA、REI AMI輪番開唱，整段表演華麗到像是直接把K-pop演唱會搬進奧斯卡，現場氣氛嗨到連一票好萊塢大咖艾瑪史東、李奧納多都忍不住跟著音樂揮起應援棒，畫面一出再次驗證《Kpop 獵魔女團》真的紅遍全球。
Netflix隨後公開後台訪問，EJAE先是感謝韓國粉絲，直說能拿下這份榮耀真的很光榮，「這首歌和這部電影我都想獻給韓國。」她也坦言，雖然站上奧斯卡舞台緊張到不行，但能以韓裔美國女性的身分，在這麼大的場合呈現韓國文化與傳統，對她來說意義非常大，尤其表演開場還加入韓國傳統音樂，讓她格外自豪。
EJAE從小在美國長大 曾怕身分被霸凌
EJAE說自己是在美國長大的韓裔美國人，小時候常擔心會因為飲食習慣或文化背景被霸凌，所以一度想把自己韓國人的那一面藏起來，但現在她真的非常以這個身分為榮，就連在彩排的時候，都能明顯感受到自己和根源重新連上線，那種感覺讓她除了感謝，幾乎說不出別的話。
從演出者變成奧斯卡得主，EJAE也直呼到現在還是有點不敢相信，因為這首歌不是誰一個人扛下來的成果，而是所有人一起拚出來的集體創作，她特別點名感謝梅姬姜、克里斯艾伯翰斯2位導演，整個團隊都深度參與〈Golden〉的製作過程，如今看到努力真的開花結果，「我真的很開心，我也想跟AUDREY NUNA、REI AMI說聲謝謝」。
《獵魔女團》導演把奉俊昊當榜樣 看到K-pop走向國際很開心
導演梅姬姜也說自己真的很為韓國電影，以及所有關於韓國的電影感到驕傲，過去看到奉俊昊以《寄生上流》站上奧斯卡舞台時，就是她人生中最感動的一刻，如今《Kpop 獵魔女團》也靠著承載韓國文化拿下最佳動畫長片，對她而言意義非常大，因為自己一直不想讓韓國人失望，所以現在除了自豪，也有一種終於鬆一口氣的感覺。
梅姬姜也提到，自己從90年代K-pop剛開始萌芽時就是粉絲，一路看著K-pop走到今天、被全世界觀眾喜歡，能把自己熱愛的韓國文化各種面向放進電影裡，本來就很榮幸，這部作品還被不同文化背景的觀眾接受與喜愛，更讓她覺得身為韓裔創作者特別有意義。
《Kpop獵魔女團》描述白天是K-pop女團、晚上祕密化身驅魔師的HUNTR/X，對上白天是K-pop男團、晚上卻成為惡靈威脅人類的Saja Boys，搭配偶像、奇幻、動作等元素的故事，配音卡司包括Arden Cho、安孝燮、柳智英、金倫珍、李炳憲等人，自2025年6月上線後迅速爆紅，在Netflix累計觀看次數突破5億次，一舉超越《魷魚遊戲》第一季的紀錄。
《Kpop 獵魔女團》先前才在第53屆安妮獎抱回最佳動畫長片，在第83屆金球獎奪下最佳動畫長片獎，第68屆葛萊美獎也拿到最佳原創歌曲獎，一路在各大頒獎典禮持續橫掃獎盃，因此也早早被看好是第98屆奧斯卡的大熱門。
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《Kpop 獵魔女團》不只把最佳動畫長片、最佳原創歌曲抱回家，也把韓國文化整套端上電影殿堂，在典禮最後，〈Golden〉表演一開場，就先用故事裡濃烈的奇幻氛圍鋪陳，接著加入韓國傳統樂器、盤索里與韓服舞者演出，EJAE在和AUDREY NUNA、REI AMI輪番開唱，整段表演華麗到像是直接把K-pop演唱會搬進奧斯卡，現場氣氛嗨到連一票好萊塢大咖艾瑪史東、李奧納多都忍不住跟著音樂揮起應援棒，畫面一出再次驗證《Kpop 獵魔女團》真的紅遍全球。
Netflix隨後公開後台訪問，EJAE先是感謝韓國粉絲，直說能拿下這份榮耀真的很光榮，「這首歌和這部電影我都想獻給韓國。」她也坦言，雖然站上奧斯卡舞台緊張到不行，但能以韓裔美國女性的身分，在這麼大的場合呈現韓國文化與傳統，對她來說意義非常大，尤其表演開場還加入韓國傳統音樂，讓她格外自豪。
EJAE從小在美國長大 曾怕身分被霸凌
EJAE說自己是在美國長大的韓裔美國人，小時候常擔心會因為飲食習慣或文化背景被霸凌，所以一度想把自己韓國人的那一面藏起來，但現在她真的非常以這個身分為榮，就連在彩排的時候，都能明顯感受到自己和根源重新連上線，那種感覺讓她除了感謝，幾乎說不出別的話。
從演出者變成奧斯卡得主，EJAE也直呼到現在還是有點不敢相信，因為這首歌不是誰一個人扛下來的成果，而是所有人一起拚出來的集體創作，她特別點名感謝梅姬姜、克里斯艾伯翰斯2位導演，整個團隊都深度參與〈Golden〉的製作過程，如今看到努力真的開花結果，「我真的很開心，我也想跟AUDREY NUNA、REI AMI說聲謝謝」。
《獵魔女團》導演把奉俊昊當榜樣 看到K-pop走向國際很開心
導演梅姬姜也說自己真的很為韓國電影，以及所有關於韓國的電影感到驕傲，過去看到奉俊昊以《寄生上流》站上奧斯卡舞台時，就是她人生中最感動的一刻，如今《Kpop 獵魔女團》也靠著承載韓國文化拿下最佳動畫長片，對她而言意義非常大，因為自己一直不想讓韓國人失望，所以現在除了自豪，也有一種終於鬆一口氣的感覺。
梅姬姜也提到，自己從90年代K-pop剛開始萌芽時就是粉絲，一路看著K-pop走到今天、被全世界觀眾喜歡，能把自己熱愛的韓國文化各種面向放進電影裡，本來就很榮幸，這部作品還被不同文化背景的觀眾接受與喜愛，更讓她覺得身為韓裔創作者特別有意義。
《Kpop獵魔女團》描述白天是K-pop女團、晚上祕密化身驅魔師的HUNTR/X，對上白天是K-pop男團、晚上卻成為惡靈威脅人類的Saja Boys，搭配偶像、奇幻、動作等元素的故事，配音卡司包括Arden Cho、安孝燮、柳智英、金倫珍、李炳憲等人，自2025年6月上線後迅速爆紅，在Netflix累計觀看次數突破5億次，一舉超越《魷魚遊戲》第一季的紀錄。
《Kpop 獵魔女團》先前才在第53屆安妮獎抱回最佳動畫長片，在第83屆金球獎奪下最佳動畫長片獎，第68屆葛萊美獎也拿到最佳原創歌曲獎，一路在各大頒獎典禮持續橫掃獎盃，因此也早早被看好是第98屆奧斯卡的大熱門。