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▲Sana將於23日現身台北101，為品牌快閃店站台。（圖／Sana IG@m.by__sana）

韓國女團TWICE即將於3月20日至22日首度登上台北大巨蛋開唱，讓粉絲都非常期待。但沒想到除了演唱會外，先是子瑜被捕捉在昨日獨自返台，疑似為代言的7-11活動做準備。今日Sana又宣布將在演唱會結束後，於23日現身信義區台北101，為代言品牌Polo Ralph Lauren的快閃店站台。而TWICE越來越多在台灣的個人活動，都讓大家直呼超寵粉，還有台粉淚喊「終於熬出頭」。在子瑜、Sana接連傳出在台灣的個人活動消息後，粉絲也都感到非常驚喜又感動，還有人在Threads發文：「5年前如果有人說周子瑜會回來接台灣的廣告、湊崎紗夏（Sana本名）會來台灣出席品牌活動，我應該會覺得你瘋了」，而這些事情都成真後，讓這位粉絲忍不住直呼「台灣Once（TWICE粉絲名稱）總算熬出頭了」。許多人看到後也都紛紛認同，忍不住淚喊「熬了10年終於是台灣Once的局了」、「從要來開演唱會就已經覺得不敢相信⋯到現在看到各種活動還是覺得不真實」。子瑜昨日被捕捉現身仁川機場，並在1名工作人員陪伴下獨自回台，由於演唱會是在20日開始，因此子瑜提早返台動機也引發猜測。由於她日前接下家鄉第一個代言，出任7-11的品牌大使，將於17日起推出10種以上聯名鮮食，所以這次提早回台，也讓粉絲狂猜是回台參加相關活動。Sana代言品牌Polo Ralph Lauren，也在今日驚喜宣布，Sana將於23日參加在信義區台北101舉辦的品牌活動，為Polo Play春夏限定快閃店站台。身為Polo Play包款系列形象大使，Sana此次出席活動將親自演繹全新包款，並與現場粉絲分享她對包款的搭配靈感與穿搭心得。子瑜出道10年，終於在去年11月站上台灣舞台開唱，不只粉絲非常感動，就連官方也連發多個貼文，表達對台灣場的重視。而在結束高雄場後，TWICE將於本周五、六、日登上台北大巨蛋連唱3天，粉絲們也非常期待她們又會帶來什麼驚喜。