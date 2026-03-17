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▲田曦薇的造型登上熱搜。（圖／翻攝自微博）

中國女星田曦薇近來因《逐玉》漲粉百萬，成為新一代古裝劇女神，有網友翻出她過去參加時尚大秀的照片，只見她穿著連身皮裙，內衣是條紋透膚的設計，舉手撥頭髮時側邊心機全露，不過這故意的設計，卻被不少網友指「太土」，還說她根本是惹到造型師，毫無美感。田曦薇過去曾參加過不少時尚大秀，每次的裝扮都會被拿來討論，有次她穿著連身黑色皮裙，上半身的布料少之又少，內衣的設計還比外面那件搶眼，條紋、透膚還有點蕾絲邊，只靠一條黑線撐著，看起來幾乎在走光邊緣，只要她一舉手、揮手，動作稍微大一點，小心機展露無遺。但不少網友看了不忍直視，「太土了吧」、「身材是很好，但大可不必」、「哪個造型師，趕緊拉出去斬了」、「造型師怎麼了」、「美女穿得什麼鬼」。田曦薇過去曾說過自己有45公斤，但在《逐玉》中飾演張凌赫媽媽的毛林林，在直播中意外透露田曦薇只有70多斤（約35公斤），雖然纖瘦，但卻能背起張凌赫逃跑，張凌赫也說，這是第一次有女演員能背動他。田曦薇的身材不只一次登上微博熱搜，之前她穿著細肩帶的禮服出席典禮，壯碩的小手臂也受到討論，非常愛吃零食的她，比起健身，更喜歡打網球、爬山、衝浪、滑雪或是滑板，提高心肺耐力之餘也能雕塑身體線條。