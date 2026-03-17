我是廣告 請繼續往下閱讀

▲篠崎泫（如圖）過年期間前往日本滑雪，對外她表示此趟行程是「一個人的旅行」，介紹當地民宿、分享住宿與雪場生活。（圖／翻攝自篠崎泫IG@hsyan0625）

爆住進吳書成私宅 篠崎泫經紀人揭真相

吳書成是誰？讓水餃店躍升年收兩億電商品牌

篠崎泫與正在服刑的香港籍網紅Toyz認愛後，一舉一動備受關注，她日前才駁斥和Toyz在獄中登記結婚，今（17）日又遭週刊爆料過年期間對外宣稱「日本獨旅」行程，疑似入住水餃店「果貿吳媽家」二代吳書成的私宅，兩人關係引人熱議。對此，稍早篠崎泫經紀人回應篠崎泫過年期間前往日本滑雪，對外她表示此趟行程是「一個人的旅行」，介紹當地民宿、分享住宿與雪場生活。然而今週刊卻爆料，篠崎泫實際上並未入住她PO文中所標記的民宿，而是住進在當地經營「青達雪具」的吳書成私人公寓，行程、交通接送皆由對方安排。另外爆料還指出，篠崎泫分享一段「雪場煙火」的畫面，其拍攝視角與取景高度，也疑似是從吳書成家中的窗外拍攝，兩人關係引起猜疑。對此，吳書成是網路美食品牌「果貿吳媽家」第二代，代表作是靠著研究數據、操作社群廣告與KOL團購，將果貿吳媽家從高雄左營的一家小水餃店，變成年營收兩億元的電商品牌。之後他與友人合資成立青達雪具店，專門經營「說中文的客人」，同樣經營得相當不錯。