辛苦大半輩子累積的退休金，可能因為一個看似美好的決定瞬間歸零！許多上班族在做養老規劃時，都會將「回歸田園」或「活化鄉下老宅」列為夢想清單。然而，根據日本理財專欄《THE GOLD ONLINE》近期揭露的多起真實慘案，這些浪漫憧憬往往暗藏致命的退休理財陷阱。若缺乏嚴謹的財務風險評估，晚年生活恐淪為一場負債噩夢。
錢坑一：帶 790 萬「移居鄉下」，驚覺生活成本更高
第一大陷阱是對鄉下低成本生活的錯誤幻想。一名 62 歲男子提早退休後，帶著約 4000 萬日圓（約新台幣 794 萬元）的資金，花小錢買下便宜老房，準備展開嚮往的慢活人生。
然而入住後才發現，鄉下不僅冬天寒冷需要鉅額的管線修繕與隔熱費用，更因為當地商店缺乏競爭，日常食品物價竟比都市還貴！加上出門極度依賴汽車，高昂的油資、車輛保養費與桶裝瓦斯費，讓他的存款極速失血。他最終才驚覺移居鄉下根本不省錢，在面臨破產危機前，只能無奈認賠賣房，黯然逃回都市租屋。
錢坑二：好意「老屋翻修」，前高管慘遇「退休金詐騙」
第二大陷阱則是輕忽工程外包的風險。一名 65 歲曾在大型企業擔任部長的高管，退休後坐擁約 5000 萬日圓（約新台幣 994 萬元）資產。為了將鄉下閒置的老家出租賺取現金流，他聽信主動上門的施工業者，對方聲稱房屋地基腐蝕恐面臨倒塌賠償。
這名高管為了進行老屋翻修，一口氣匯出近 2500 萬日圓（約新台幣 497 萬元，逼近 600 萬台幣）的工程費。沒想到這竟是一場惡劣的退休金詐騙，對方收款後人間蒸發，不但工程沒做，他還得另外花錢拆屋整地。大半輩子的積蓄瞬間蒸發，連帶讓夫妻關係降至冰點。
提醒：守住本金，靠被動收入安享晚年
理財專家呼籲，退休族處理房產與居住地變更時，務必將交通、醫療與隱形的維護成本全面納入評估，面對大筆工程款更要尋求「第二專業意見」，切勿一次性付清。
與其將大把現金投入無法回收的硬體工程，不如重新檢視資產配置。想要穩健的現金流，除了守好本金，也可參考近期 [00919除息日撿便宜 ETF 佈局策略] ，或是把握 [本週台泥、中石化等股東會紀念品最後買進日]賺取生活小確幸。透過創造穩定的被動收入，才能讓退休生活免於破產危機。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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第一大陷阱是對鄉下低成本生活的錯誤幻想。一名 62 歲男子提早退休後，帶著約 4000 萬日圓（約新台幣 794 萬元）的資金，花小錢買下便宜老房，準備展開嚮往的慢活人生。
然而入住後才發現，鄉下不僅冬天寒冷需要鉅額的管線修繕與隔熱費用，更因為當地商店缺乏競爭，日常食品物價竟比都市還貴！加上出門極度依賴汽車，高昂的油資、車輛保養費與桶裝瓦斯費，讓他的存款極速失血。他最終才驚覺移居鄉下根本不省錢，在面臨破產危機前，只能無奈認賠賣房，黯然逃回都市租屋。
第二大陷阱則是輕忽工程外包的風險。一名 65 歲曾在大型企業擔任部長的高管，退休後坐擁約 5000 萬日圓（約新台幣 994 萬元）資產。為了將鄉下閒置的老家出租賺取現金流，他聽信主動上門的施工業者，對方聲稱房屋地基腐蝕恐面臨倒塌賠償。
這名高管為了進行老屋翻修，一口氣匯出近 2500 萬日圓（約新台幣 497 萬元，逼近 600 萬台幣）的工程費。沒想到這竟是一場惡劣的退休金詐騙，對方收款後人間蒸發，不但工程沒做，他還得另外花錢拆屋整地。大半輩子的積蓄瞬間蒸發，連帶讓夫妻關係降至冰點。
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