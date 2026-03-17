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▲澤倫斯基（左）公開與西恩潘的合照，感謝好友再次以行動支持烏克蘭。（圖／Volodymyr Zelenskyy X）

▲已經有兩座奧斯卡影帝榮銜的西恩潘，今年再度以《一戰再戰》拿下最佳男配角獎。（圖／摘自IMDb）

好萊塢戲精西恩潘（Sean Penn）昨（16）日以政治驚悚片《一戰再戰》拿下奧斯卡男配角獎，不過本尊沒有現身領獎，正當外界都在猜測影帝缺席頒獎典禮的原因，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）公開和西恩潘同框談話的照片，證實這位低調的傳奇影星選擇跟身處戰火中的好友敘舊，而不前往星光熠熠的影壇殿堂領取榮譽。昨晚，澤倫斯基在X上分享和西恩潘的合照，寫下：「西恩，多虧了你，我們才明白什麼是烏克蘭真正的朋友。從全面戰爭爆發的第一天起，你就與烏克蘭站在一起。直到今天，這份支持依然如初。我們深信，你將繼續與我們的國家、我們的人民並肩同行。」不過也有人認為照片可能是早前拍攝。西恩潘長期以行動表達對基輔的支持，從2022年俄烏戰爭爆發以來，他多次造訪烏克蘭，除了親自到當地拍攝紀錄片、創立人道救援組織投入前線救難，更頻繁與澤倫斯基會面，2022年，西恩潘把自己的一座奧斯卡獎座交給澤倫斯基，要對方打贏戰爭後再回給他。此外，西恩潘也曾經呼籲美國影藝學院讓澤倫斯基站上奧斯卡頒獎典禮舞台演說，而澤倫斯基則頒發烏克蘭「三等功績勳章」予西恩潘，表彰他長期以來在國際社會為烏克蘭發聲，展現兩方對彼此的情誼。現年65歲的西恩潘出身演藝世家，早期因為火爆浪子性格與卓越演技被譽為「現代的馬龍白蘭度」，他曾經以《神祕河流》中痛失愛女的黑幫父親，以及《自由大道》中爭取平權的同志政客哈維米爾克，兩度奪下奧斯卡影帝，而剛落幕的第98屆奧斯卡，西恩潘又憑《一戰再戰》中個性扭曲的軍官獲頒男配角獎，讓他成為影史上極少數擁有3座奧斯卡演技獎的演員。