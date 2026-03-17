知名律師兼主持人謝震武近日被「高雄市長」陳其邁推薦選台北市長，消息一出引發熱議，她今(17)日首度回應，強調2026絕對不會缺席，會在《新聞面對面》節目中專訪六都主要政黨參選人。謝震武曾主持《今晚誰當家》、《青春法學院》等節目，8度入圍金鐘獎，更連續12年獲頒「最受信賴主持人」，連藝人沈玉琳都曾幽默送上寫著「邪不勝震」的匾額。

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謝震武法律系畢業　8度入圍金鐘獎

謝震武畢業於國立政治大學法律學系，1999年創辦謝震武律師事務所，這幾年擔任多檔政論節目與綜藝節目主持人，現手中握有《新聞面對面》、《震震有詞》2檔節目，並且8度入圍金鐘獎，卻遲遲未能獲獎。

沈玉琳贈謝震武4字匾額　幽默喊：邪不勝震

不過，謝震武在節目《新聞面對面》中專業、理性的風格，深受觀眾青睞，連續12年獲頒「最受信賴電視新聞/時事節目主持人」獎。另外，沈玉琳也曾在節目中多次開玩笑，提到若有法律問題會找謝震武，並曾送上正反面寫著「邪不勝震」、「律師好震」的匾額。

▲謝震武（如圖）連續12年獲頒「最受信賴電視新聞/時事節目主持人」獎。（圖／記者林柏年攝）
▲謝震武（如圖）連續12年獲頒「最受信賴電視新聞/時事節目主持人」獎。（圖／記者林柏年攝）
沈玉琳說，律師好震代表謝律師及律師團的高顏值及專業度。他也自嘲「邪不勝震」的邪就如同他是負面教材，提供給節目當作案例討論，讓眾人笑翻。而謝震武在節目中也常分享法律知識，替大眾解惑。

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