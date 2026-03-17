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《一戰再戰》收看平台

▲《一戰再戰》在本屆奧斯卡奪下最佳影片等6項大獎，成為最大贏家。（圖／摘自IMDb）

《罪人》收看平台

▲麥可B喬丹以《罪人》獲得奧斯卡影帝寶座。（圖／摘自IMDb）

《哈姆奈特》收看平台

▲《哈姆奈特》獲得8項奧斯卡獎提名，女主角潔西伯克利獲得影后寶座。（圖／IG@universalpicturestwn）

《KPOP獵魔女團》收看平台

▲《Kpop 獵魔女團》拿下本屆奧斯卡最佳動畫片，〈Golden〉也得到最佳原創歌曲。（圖／IG@netflixkr）

《阿凡達：火與燼》收看平台

▲《阿凡達：火與燼》再度獲得最佳視覺的獎項。（圖／二十世紀影業提供）

《科學怪人》收看平台

▲《科學怪人》在本屆奧斯卡斬獲3個獎項。（圖／摘自IMDb）

《凶器》收看平台

▲艾美麥蒂根在《凶器》中演活施法害人的妖婆，成為奧斯卡最佳女配角得主。（圖／華納兄弟提供）

2026年第98屆奧斯卡頒獎典禮在昨（16）日圓滿結束，《一戰再戰》抱走6獎，並奪下最佳影片成為最大贏家。影帝部分，《罪人》以4項緊追在後，黑人影星麥可B喬丹還打敗呼聲最高的「甜茶」提摩西夏勒梅、李奧納多狄卡皮歐，斬獲影帝。最佳女主角則由《哈姆奈特》潔西伯克利拿下。《KPOP獵魔女團》打破歷史紀錄，勇奪最佳動畫長片。其他電影《阿凡達：火與燼》、《科學怪人》、《凶器》也都成功獲獎。《NOWNEWS今日新聞》也為各位讀者整理本屆奧斯卡得獎片單的假日補片攻略，讓大家在假日於Netflix、Disney+等平台輕鬆看。《一戰再戰》在本屆奧斯卡奪下最佳影片、最佳導演、最佳男配角、最佳改編劇本、最佳選角、最佳剪輯、最佳攝影6項大獎，成為本屆得獎數最多的電影。導演：羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）主要演員：李奧納多狄卡皮歐、西恩潘、班尼西歐戴托羅、瑞吉娜霍爾、堤亞娜泰勒、雀絲茵菲妮蒂《一戰再戰》劇情講述橫跨1990年代末至2020年代的美國，曾經是激進革命組織「法國75隊」成員的巴柏，如今隱姓埋名，過著與世隔絕且酗酒度日的頹廢生活，但當年與他為敵的腐敗軍官洛克賈上校再度現身，威脅到他女兒薇拉的安危。巴柏為了拯救家人並對抗體制，被迫重出江湖，展開一場充滿煙硝與公路追逐的贖罪之旅。Max（原 HBO Max）、MyVideo、Apple TV、Hami Video《罪人》在本屆奧斯卡奪下4項大獎，不只麥可B喬丹打敗提摩西夏勒梅與李奧納多狄卡皮歐，成功登上影帝寶座，該片還一舉拿下最佳原著劇本、最佳原創配樂、最佳攝影，僅次於《一戰再戰》。導演：萊恩庫格勒（Ryan Coogler）主要演員：麥可B喬丹、海莉史坦菲德、邁爾斯卡頓、傑克歐康納、烏米馬薩庫、潔米勞森、奧瑪本森米勒、李麗君、戴洛依林多《罪人》劇情講述1932年美國密西西比州，一戰退役的雙胞胎兄弟史塔克與史莫克，帶著竊取的黑幫資金返鄉，將舊鋸木廠改建成為黑人服務的藍調酒館，邀請表弟山米在開幕夜表演，卻引來愛爾蘭裔吸血鬼雷米克率領的族群，對方將酒館客人逐一轉化為吸血鬼，最終山米以吉他刺穿雷米克頭部，配合日出陽光殲滅吸血鬼群，但真正的威脅尚未結束，三K黨暴徒計畫屠殺酒館，史莫克選擇留下對抗這些白人至上主義者，以犧牲完成對過往罪惡的救贖。Max（原 HBO Max）、CATCHPLAY+、MyVideo、Hami Video《哈姆奈特》在本屆奧斯卡獲得最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳改編劇本、最佳選角、最佳美術設計、最佳服裝設計、最佳原創配樂8項提名，並在最後成功由潔西伯克利毫無懸念的拿下影后寶座。導演：趙婷（Chloé Zhao）、保羅麥斯卡（Paul Mescal）、潔西伯克利（Jessie Buckley）、喬歐文（Joe Alwyn）主要演員：羅麥斯卡、潔西伯克利《哈姆奈特》改編自同名暢銷小說，電影並非傳統的莎士比亞傳記，而是將焦點放在他與妻子艾格妮絲（歷史上的安妮·海瑟薇）及家庭之間的情感故事。艾格妮絲被塑造成一位具有靈性與獨立氣質的女性，在丈夫長期於倫敦發展戲劇事業期間，她獨自承擔家庭與孩子的責任，當瘟疫奪走兒子的生命後，夫妻各自承受深沉的悲傷，而這份情感也被想像為後來誕生經典悲劇《哈姆雷特》的重要靈感來源。2／26日起全台電影院上映，目前仍在上映中。《KPOP獵魔女團》在本屆奧斯卡成功打破歷史紀錄，不僅奪下最佳動畫長片，就連主題曲〈Golden〉也獲得最佳原創歌曲，一口氣抱回兩項大獎，澈底終結了好萊塢過去對動畫市場的長期壟斷，為亞裔內容寫下輝煌新頁。導演：瑪姬·姜（Maggie Kang）、克里斯·艾伯翰斯（Chris Appelhans）《KPOP獵魔女團》劇情以K-POP偶像文化為背景，結合奇幻動作與音樂元素，描寫一群表面上是偶像女團的成員，實際上卻肩負獵魔任務，暗中守護世界，作品融合流行音樂、偶像文化與動作冒險題材，獨特設定在上映後迅速吸引大量觀眾關注。Netflix《阿凡達》系列電影被稱為3D電影王者，最新第3集《阿凡達：火與燼》，這次也不負眾望，再度以精湛幕後特效，獲得本屆奧斯卡的最佳視覺獎。導演：詹姆士卡麥隆（James Cameron）主要演員：山姆沃辛頓、柔伊莎達娜、雪歌妮薇佛、史帝芬朗、凱特溫絲蕾《阿凡達：火與燼》劇情聚焦於性格殘暴、居住在火山環境的納美人新部族「灰燼者」（Ash People），他們因長期受苦於自然環境而變得充滿憤怒與復仇心，將與傑克蘇里及奈蒂莉率領的森林部族產生激烈衝突；這部作品不僅透過「火」的意象探討權力與破壞的誘惑，更將揭示納美人之間並非全然和諧，而是存在著深刻的內部戰爭與人性考驗。預計將在Disney+上線《科學怪人》改編版本再度獲得高度討論，還在本屆奧斯獎斬獲3項獎項，最佳製作設計、最佳服裝設計、最佳化妝與髮型，緊追獲4獎項的《罪人》。導演：吉勒摩戴托羅（Guillermo Gómez）主要演員：奧斯卡伊薩克、雅各艾洛迪、米亞高斯、拉爾斯米科爾森、大衛布萊利、克利斯汀康佛瑞、查爾斯丹斯、克里斯多夫華茲《科學怪人》改編自瑪麗·雪萊的1818年同名小說，劇情講述維多·法蘭克斯坦博士因對生命的執著而打破自然禁忌，利用殘肢拼接出一名具備意識的「怪物」，然而這名渴望愛與歸屬的生靈卻在遭到造物主拋棄後，展開了一場跨越倫理與孤獨的毀滅性復仇。Netflix《凶器》中的資深女演員艾美麥蒂根，在本屆奧斯卡以邪惡老婆婆一角，奪得最佳女配角獎，這也是她繼40年前的《Twice in a Lifetime》後再度獲獎。導演：札克克瑞格（Zachary Cregger）主要演員：喬許布洛林、茱莉亞加納、艾登艾倫瑞克、奧斯汀艾布拉姆斯、卡莉克里斯多福、王漢斌、艾美麥蒂根《凶器》故事背景設定在一個看似平靜的美國臨海小鎮，講述多個家庭在接連發生神祕的人蹤失蹤案後，意外捲入了一場涉及禁忌宗教與跨時空詛咒的毀滅性陰謀，電影透過不斷反轉的時空結構與令人窒息的視覺張力，探討了罪惡如何在血脈中傳遞。Max（原 HBO Max）