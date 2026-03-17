先下載「台北捷運GO」App

打開點擊「動態資訊」

接著點擊「板南線」

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▲要找到TWICE板南線主題車廂超簡單，只要下載「台北捷運GO」App，打開點擊「動態資訊」、接著點擊「板南線」，就會出現TWICE的LOGO與所在位置。（圖／翻攝台北捷運GO）

別再土法煉鋼傻傻等 TWICE車廂用App就能找到

▲TWICE板南線主題車廂細節滿滿，地板、車門都有驚喜。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲TWICE板南線主題車廂地板印有大大的台北演唱會文字。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲TWICE板南線主題車廂連結處也有細節。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲TWICE板南線主題車廂天花板也印有TWICE字樣。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲TWICE板南線主題車廂手把也是暗藏小心機。（圖／記者陳雅蘭攝）

TWICE將在本週五首度攻進台北大巨蛋開唱，為了歡迎她們，台北市政府攜手主辦單位直接把整座城市玩成大型追星地圖，其中討論度最高、也最容易「找不到」的，就是板南線TWICE主題車廂。記者實際跑一輪發現，真的有不少ONCE還在用等運氣的方式碰車，白白錯過好幾班，這篇直接把實測流程一次講清楚，只要，就會出現TWICE的LOGO+主題列車字樣與所在位置，大家不要再傻傻土法煉鋼追車，本篇怎麼找？什麼時段出現？落在哪一節車廂？全部幫你整理好。找TWICE車廂不要再亂等，真的有方法！第一步先下載「台北捷運GO」App，打開後點「動態資訊」，再選「板南線」，畫面上會直接跳出列車動態，其中只要看到黑色的TWICE LOGO+主題列車字樣，就是主題車廂正在運行的位置，等於是官方版追星雷達。記者實測用這招，比站在月台盲等有效太多，至少不會出現「車來了才發現不是那台」的崩潰場面。再來是時間跟發車點，實測結果顯示主題車廂不是隨時都有，平日下午時段幾乎沒班次，約莫傍晚5點半左右，才會從國父紀念館站發車，建議直接鎖定這個時間點去等，命中率最高。另外，行駛方向一定要看清楚，從「亞東醫院站」往「南港展覽館」方向的，主題布置會在第一節車廂，總共延伸到3節車廂，並非整列都有。車廂內的完成度也滿有誠意，從一踏進去開始就能感覺到差別，地板直接換成黑底白字的TWICE LOGO，搭配「TWICE THIS IS FOR WORLD TOUR IN TAIPEI」字樣，整個視覺非常滿，車門、玻璃、手把全部都有演唱會主視覺，連抬頭天花板都有圖片，不管是左看右看上看下看，真的每個細節都不簡單，隨便一個角落都可以拍。日期：2026年3月16日（星期一） – 4月15日（星期三）下載「台北捷運GO」App⬇︎打開點擊「動態資訊」⬇︎接著點擊「板南線」這波城市應援不只有捷運，TWICE這次3月20日到22日連三天在台北大巨蛋開唱，官方同步啟動「ONCE CITY MAP」，從3月14日華山POPUP快閃店、3月20日松山文創園區周邊販售店，到捷運主題車廂、國父紀念館站刷卡語音閘門，再一路延伸到西門町彩虹步道 、大稻埕五號碼頭、大安森林公園、松山車站、市府前市民廣場、花博公園、貓空纜車、南港車站/南興公園、新北投車站等9個舞蹈打卡點，整個台北幾乎走到哪都會遇到TWICE。