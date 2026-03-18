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▲徐若瑄（左）兒子（右）長大了，特別打破撲滿拿出積蓄買戒指送給媽媽，非常貼心。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

女星徐若瑄（Vivian）於2023年與新加坡富商李雲峰結束9年婚姻，恢單至今已邁入第3年。生活重心全放在事業與家庭的她，昨（17）日突然在社群平台曬出一張無名指戴著戒指的照片，讓不少粉絲瞬間嚇了一大跳。她驕傲地揭曉這枚戒指的來歷，原來送禮人正是她10歲的愛子，當年她為求子挨了300多針，現在兒子慷慨砸豬公存款買戒指給她，讓她當場感動得說不出話。徐若瑄在貼文中難掩內心的激動與幸福，她表示：「嚇一跳！才10歲的他，用存了好久的小豬豬存錢筒，買了一枚戒指送給我。」兒子突如其來的寵愛，徐若瑄表示，當下整個人呆住，感動到有點說不出話來。徐若瑄在文章中深情回應兒子，「謝謝你想守護的心，媽咪很喜歡，謝謝你，I love u so much。」字裡行間滿是身為人母的驕傲，也讓大批網友看了直呼「你真幸運，有這麼棒的兒子」、「孝順的孩子！會有福氣！」、「真是個貼心的寶貝」。來自兒子的禮物之所以如此催淚，背後還有一原因，徐若瑄當年的求子之路堪稱搏命。她在40歲高齡懷上兒子，因面臨子宮閉鎖不全，孕期中有4個月的時間必須絕對臥床安胎，吃喝拉撒全在床上解決。當時她不僅咬牙挨了超過300針的安胎針，雙腿更因此出現肌肉萎縮，直到產後才靠著漫長的復健重新站起來。她曾表示，若是兒子當時沒有足月就出生，自己極有可能面臨大量出血死亡的致命風險。她挺過生死關頭生下的寶貝兒子，已經長成懂得買戒指套牢媽媽的小暖男，顯得格外無價。回顧徐若瑄的感情世界，她與前夫李雲峰在2023年發布共同聲明，坦言雙方「盡了最大努力仍克服不了雙方的差異」，經過深思熟慮與友好協商後，決定平和地劃下 9 年婚姻的句點。當時聲明中也強調，雙方未來仍會繼續擔任共同監護的父母，一起守護最愛的人。離婚3年來，徐若瑄有一貫的堅強獨立。現在無名指上多了這枚別具意義的戒指，也宣告了徐若瑄身邊，已經有了一位會用盡全力守護她的地表最強小騎士。