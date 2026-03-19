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▲小S二女兒Lily（如圖）是學霸，每天讀書6小時，總平均一定要保持在90分以上，過著非常自律的生活，目標是希望能像她大姊Elly一樣考上好學校。（圖／翻攝自Lily IG@lilyhsuuuu）

女星小S（徐熙娣）的二女兒Lily（許韶恩）氣質出眾、仙氣十足，連小S自己都開玩笑說是林志玲生的。目前Lily在IG上已有73萬粉絲追蹤。剛滿18歲的她，日前首次受邀到Podcast節目《紫砂歐娜》接受專訪，暢談自律生活和感情觀點，原來Lily是功課超好的學霸，每天讀書6小時、總平均一定要在90分以上，同時她也談到理想的感情對象，是喜歡像《火影忍者》裡面小李那樣努力的人。外界經常將目光聚焦在Lily的美貌上，但她私底下其實是個對自我要求極高的學霸。在節目中，Lily透露自己為了考上理想的大學，每天一定會逼自己讀書至少6個小時，且一天都不能休息。對於成績的執著更是令人驚訝，她設定的標準是總平均一定要90分，若只考了89分甚至會難過到哭出來。她坦言，這份動力很大一部分來自於學霸大姊（Elly），因為看到姊姊錄取了非常好的大學，自己也受到激勵，希望能以姊姊為榜樣，帶著好成績畢業。有趣的是，支撐她度過漫長讀書時間的精神支柱，還有感情的理想型，竟然是動漫《火影忍者》中的熱血角色「李洛克（小李）」。Lily笑說，每次讀書前都會先看一段網友剪輯的小李奮鬥影片，用小李的名言來激勵自己：「我要像小李一樣努力！」邁入18歲的青春年華，被問及是否可以談戀愛？Lily表示媽媽小S沒有特別反對，只希望她能保持身心健康、繼續做自己。若遇到喜歡的人，也一定會和媽媽、姊姊分享。對於未來的另一半，Lily也明確列出了心目中的3大條件，包括必須善良，Lily表示，她絕對不和不善良的人交往，第二是孝順父母，重視家庭觀念和笑道，第三是要像《火影忍者》的小李一樣，有拚搏、不輕言放棄的特質。頂著「最美星二代」的光環，Lily坦言這是一個很好的機會，讓她能比同齡人體驗更多事物。面對網路上的惡意評論，她也會理性分辨留言，若是無意義的謾罵，例如曾被罵「醜香蕉人」，她反而覺得很有創意、會當笑話和姊姊分享；若是批評「你不讀書嗎？」，她就會默默記下來，轉化為讀書的動力。此外，Lily的日常起居充滿了「老靈魂」。她每天早上7點半起床，第一件事居然是打通血氣的「拍八虛」（拍打手肘、腋下、腹股溝、膝蓋窩等關節處），並且熟知腳底與耳後的保養穴位，極度注重養生。對於未來，除了考上理想大學，她還期盼能考到汽車駕照，以及未來有機會出版記錄生活的書籍。