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▲方志友（如圖）和楊銘威傳出婚變。（圖／NOWnews攝影中心）

演藝圈夫妻檔方志友與楊銘威結婚11年，兩人育有一對兒女，過去經常在社群平台與節目上大方放閃，更是圈內出了名的歡喜冤家。然而，近期兩人卻傳出婚變消息，讓許多粉絲感到震驚與惋惜。回顧兩人過去的互動，雖然老愛互相吐槽、互虧，但言談之間其實都藏著對彼此深厚的感情。方志友曾在受訪時表示，第一次生產完時，看到產房外的楊銘威竟然哭了，這讓她很感動。根據《beauty美人圈》報導，方志友與楊銘威過去接受專訪時曾談到彼此心動的時刻，方志友回憶，第一次生產後，看到楊銘威竟然哭了，「那是我第一次看到他哭，當下就覺得，這個人有認真想跟我組成家庭。」楊銘威在一旁又幽默吐槽，有沒有可能是因為小孩太醜而哭了。但當被問到何時會對老婆心動時，他則不假思索地回應：「現在還是常常對她很心動。」楊銘威回憶，一開始覺得方志友很天兵又天真可愛，婚後才發現老婆不僅髮質很好、食量很大，骨子裡其實是個很負責任、聰明，而且很會演戲、唱歌又好聽的人。他更坦言，原本以為老婆神經大條、忘東忘西，但其實她什麼都記得。方志友笑說，對楊銘威的第一印象就是很搞笑、貪玩，相處後覺得他很幽默、長得也不錯，更忍不住大開玩笑吐槽老公：「看起來不負責任，其實也很不負責任。」除了互相拌嘴，楊銘威也在該訪談中流露真情。他表示，兩人結婚時方志友才24歲，正值青春且前途無限光明，「結果毀在我手上。」他用招牌的自嘲方式，道出對妻子的心疼與感謝：「謝謝她願意接受這一切到現在。」方志友則表示，是楊銘威教會了她如何放鬆，「因為我是一個很緊繃的人，他的放鬆狀態，讓我做任何事都越做越好。」從昔日的受訪內容可看見兩人感情很好，吐槽背後都是愛和包容。現在傳出婚姻觸礁的傳聞，外界也期盼兩人能好好度過這次的難關。