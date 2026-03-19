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方志友、楊銘威奉子成婚 結婚11年爆婚變

▲方志友（左）與楊銘威（右）2015年合作電視劇《我的寶貝四千金》相識，並奉子成婚。（圖／C.H. WEDDING提供）

方志友奪金馬 楊銘威噴淚喊：以妳為榮

▲方志友（如圖）2023拿下金馬女配角，當時楊銘威發文寫下「以妳為榮」4字，甜蜜放閃。（圖／記者葉政勳攝）

楊銘威「離婚」掛嘴邊 夫妻酒後爭執內幕曝光

演藝圈著名夫妻檔方志友、楊銘威2015年奉子成婚，結婚11年育有一子一女，向來以甜蜜形象示人，也曾在節目中吐露夫妻相處之道，甚至見證方志友奪下金馬獎的榮耀時刻。然而，近日卻爆出兩人已達成離婚共識，目前正透過律師進行協議程序，據悉這段看似穩定的關係早已因長期的性格差異，與育兒觀念不合出現裂痕，最終在一次酒後的激烈爭執下徹底爆發，而方志友過去也曾抱怨楊銘威「動不動提離婚」，讓她相當不滿。回顧兩人這段婚姻，方志友與楊銘威2015年合作電視劇《我的寶貝四千金》相識，當時年僅24歲的方志友，在感情受挫後抱持「玩玩看」的心態與楊交往，未料意外懷孕，兩人便決定結婚，並在2016年補辦婚禮，席開60桌，包括《愛上哥們》、《我的寶貝四千金》、《愛上兩個我》等演員群，以及周杰倫、昆凌夫妻都是座上賓，現場星光熠熠。婚後相處上難免會出現摩擦，方志友曾坦言，楊銘威在教養上過於隨性，是個「沒有原則的爸爸」，兩人常因作息與飲食觀念不同產生爭執。此外，2020年方志友與吳念軒傳出緋聞，也讓這段婚姻蒙上陰影，受到外界討論。不過，方志友2023年奪下金馬獎時，楊銘威發文寫下「以妳為榮」4字，甚至被爆料看到老婆奪獎當下，激動哭了，事後還傳訊息恭喜：「我就知道妳會得金馬，我才跟妳結婚的！」讓方志友好笑又感動說：「他平常是不哭的人。」平時婚姻生活看似幸福美滿，但方志友曾在節目中抱怨，楊銘威酒後常將「離婚」掛在嘴邊，這讓她感到巨大的心理壓力與不滿，甚至回嗆：「再講就真的成真。」根據《鏡週刊》報導，兩人日前酒後發生爭吵，雙方關係降至冰點，成為壓倒婚姻的最後一根稻草。儘管兩人近期在社群平台上的互動明顯減少，但為了維持家庭完整，對外仍展現和樂共處的畫面。針對婚變傳聞，方志友的經紀人表示：「離婚目前沒聽說，屬於他們家務事，不再做任何回應。」而楊銘威經紀人也是同樣的回應，後續會如何發展，也引來眾人關注。