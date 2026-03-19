我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Bekuh Boom回覆網友留言還說「她們沒有一個人想幫我或承認我，她們全都知情也參與其中。」直指BLACKPINK旁觀霸凌。（圖／Tik Tok@boombbyyyy）

Bekuh Boom被YG逼墮胎 製作BLACKPINK神曲卻少拿分潤

南韓經紀公司YG娛樂長年打造BIGBANG、2NE1、BLACKPINK等國際級團體，製作體系一向被視為業界指標，但近日卻被長期合作的美國創作歌手Bekuh Boom一支抖音影片翻出內幕，她提到自己參與BLACKPINK〈Typa Girl〉、Lisa〈Money〉等作品，發行前卻未被告知而少拿分潤，甚至控訴當年赴韓簽約期間曾遭言語霸凌、被要求墮胎，最後更留下「所有人都知情，卻沒有人保護我」、「她們沒有一個人想幫我」等話，連帶引爆BLACKPINK旁觀霸凌討論。Bekuh Boom回憶，自己10幾歲離開美國到韓國發展，當時以簽約為前提與YG接觸，但就在準備簽約前，她坦承自己懷孕，卻被對方直接要求墮胎，甚至被警告「如果生下來，事業跟生活都會結束」，她最終選擇回到美國，之後長達2年幾乎沒有再收到任何聯絡。後來重新回到創作體系，她才發現問題不只一件，Bekuh Boom透露，自己曾參與錄製的饒舌內容，在沒有被通知的情況下直接發行，特別點出創作BLACKPINK〈Typa Girl〉時的經歷，直言那趟韓國行讓她至今難忘，「我受到的那種不尊重，真的誇張到一個程度。」她回憶在會議室裡，一名男子對她說：「我們可以接觸全世界所有的作詞人和製作人，我們想跟誰合作都可以，但選擇妳，是因為妳願意拿比較少的錢。」這句話讓她當場愣住。同樣的狀況也發生在Lisa〈Money〉，Bekuh Boom表示歌曲推出前完全沒有被詢問或確認，「幾乎就是直接通知我要發了」，甚至連分潤都拖到發行之後才談，她最終〈Money〉分到40%，〈Typa Girl〉則是55%，但這樣的結果反而讓她更不舒服，「原來你們寧願把錢分給任何人，只要不是我就好」。網友對此留言「BLACKPINK應該要幫妳說話」，Bekuh Boom按讚並回應：「她們沒有一個人想幫我或承認我，她們全部都知情也參與其中。」直指BLACKPINK旁觀霸凌。Bekuh Boom自2012年前往韓國後，與YG合作多年，參與作品包含太陽〈眼鼻嘴〉、BLACKPINK〈BOOMBAYAH〉、〈DDU-DU DDU-DU〉、〈Kill This Love〉等超過30首代表作。