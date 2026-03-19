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▲梁家輝在《寒戰1994》友情演出亮相，角色在片中仍相當重要。（圖／安樂影片提供）

▲劉俊謙（如圖）在《寒戰1994》飾演梁家輝角色的青年時代，是最重要的主角之一。（圖／安樂影片提供）

▲新加入《寒戰》系列的古天樂，在《寒戰1994》以老妝造型扮演香港特首，讓影迷覺得驚奇。（圖／安樂影片提供）

▲周潤發也會特別在《寒戰1994》亮相助陣。（圖／安樂影片提供）

香港史上最賣座、兩集累積票房破億的警匪鉅作《寒戰》系列，前傳《寒戰1994》即將強勢出擊，香港國際影視博覽（FILMART）上搶先揭露劉俊謙、謝君豪、王丹妮等要角的造型，更宣布郭富城、梁家輝、周潤發等重要人物再次回歸，還加入古天樂、吳彥祖、吳慷仁等重量級卡司，更有全球夯劇《冰與火之歌：權力遊戲》艾頓基倫、《唐頓莊園》休博內威利加盟，東西10大影帝世紀集結。《寒戰1994》除了回溯香港尚在英國統治之下的故事，揭露《寒戰》系列的真正原點，更會讓觀眾找到不少前兩集已埋下的伏筆，雖然以1994為主，仍會不時跳回2017年的故事線，彼此形成關鍵連結。吳彥祖將演出《寒戰II》張國柱飾演的大反派的年輕時期，劉俊謙則扮梁家輝的青年時代，加上兩位英國重量級演員，陣容很堅強。周潤發、郭富城、梁家輝則有機會與新加入的古天樂飆戲，格外另人期待。劉俊謙近年在香港迅速走紅，《寒戰1994》中的演出必然會被拿來與梁家輝在前兩集的表現做比較，近來香港網友都在討論他們外表、氣質是否有相似的感覺，梁家輝則大讚劉俊謙演得出色，笑稱看到劉俊謙的表現，自己壓力大到脊骨歪掉。劉俊謙認為不能只模仿梁家輝，而是要參考演法、找出彼此共同特質。兩人在發布會上首度同台，立刻成為焦點。至於兩位金馬獎影帝謝君豪與吳慷仁在片中則扮演掌握香港經濟命脈的富商父子，兩位女演員王丹妮與廖子妤，前者扮演黑道勢力代表，後者則是富商家族的核心成員，都有發揮的空間。兩大英國硬裡子演技派則扮演內閣大臣和軍情六處的高層，勢必有精彩的演技大比拚。回到2017年，郭富城和梁家輝這兩位系列要角以特別演出的形式回歸，上一集助陣的周潤發也會再度回來扮演資深大律師，新加入的古天樂則會以老妝扮相飾演香港特首，讓不少觀眾感到驚喜。東西10大影帝集結的空前陣容，將讓《寒戰1994》達到何種高度？各方都在拭目以待。