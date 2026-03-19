韓國女團TWICE將於明（20）日起至22日在台北大巨蛋舉辦連續三天的演唱會《THIS IS FOR》，接續去年11月首次來台的感動回憶，再次在子瑜的故鄉上演序章，《NOWNEWS今日新聞》為您整理TWICE大巨蛋演唱會懶人包，演唱會時間、入場資訊、票價、座位圖、松菸快閃店入場方式、販售品項、城市應援限定活動一次告訴您。
以下為本文重點
TWICE快閃店入場方式
TWICE城市應援限定活動
TWICE演唱會地點、時間
TWICE演唱會開場時間、入場資訊
TWICE演唱會座位圖、票價
TWICE快閃店入場方式
所有商品皆為限量供應
官⽅快閃店現場恕不開放未預約之排隊，採全場實名制入場
松菸快閃店（有賣手燈！）
活動地點：松山文創園區4號及5號倉庫
營業時間：2026年3月20日（五） - 3月22日（日）早上10點-晚上10點(3月22日至晚上7點)
線上實名制預約時間： 2026年03月12日早上11點
線上實名制預約系統：拓元售票系統
線上實名制預約連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_twice_m2
華山快閃店
活動地點：華⼭1914⽂化創意產業園區中4A館
營業時間：2026年3月14日（六） - 2026年3月23日（一）早上11點-晚上9點
線上實名制預約時間： 2026年3月8日早上11點
線上實名制預約系統：tixCraft拓元售票系統
線上實名制預約連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_twice_m
TWICE演唱會地點、時間
3月20日（五）19：00
3月21日（六）18：00
3月22日（日）18：00
地點：台北大巨蛋（110臺北市信義區忠孝東路四段515號），捷運板南線國父紀念館站出站直達，擔心人潮眾多的粉絲亦可透過板南線市政府站、忠孝敦化站步行前往。
TWICE演唱會開場時間、入場資訊
入場時間
VIP報到
3/20：12:00開始
3/21、3/22：11:00開始
地點：B2層Gate 5旁（515室）
需同時出示票券與識別手環
VIP Soundcheck進場
3/20：15:00開放（活動16:30開始）
3/21、3/22：14:00開放（活動15:30開始）
一般觀眾入場
3/20：17:00
3/21、3/22：16:00
各區入口方式
VIP區：GATE 5
B2觀眾席（BD區）：GATE 5、GATE 9
B1看台區：GATE 2、3、4、6、8（身障席：GATE 2、3、4、6）
L2、L3、L4看台區：依區域不同，入口為GATE 1、2、3、4、B、C或GATE 6、8（身障席統一由GATE 1入場）
入場規定
本場演出採實名制，一人一票。
需攜帶附本人照片的有效證件正本（身分證、健保卡、駕照、護照），不接受照片、截圖、影本或健保快易通。
若證件無照片、姓名不符或無法確認身份，將無法入場，票款不退。
兒童規定：未滿10歲需成年人陪同；孕婦及身高未滿110公分或未滿7歲孩童禁止購買搖滾站區票券。
身障票券需持身障手冊正本入場。
TWICE演唱會座位圖、票價
VIP套票8800元、6800元、5800元、4800元、3800元、2800元、1800元
TWICE城市應援限定活動
華山限時POP UP快閃店💙期間限定快閃品項及特典，打造裝置打卡區
日期：2026年3月14日（星期六） – 3月23（星期一）
地點：華山1914文化創意產業園區中4A館
松山文創園區巡迴專屬周邊店💙期間限定巡迴品項及特典，打造裝置打卡區
日期：2026年3月20日（星期五） – 3月22日（星期日）
地點：松山文創園區 4號及5號倉庫
專屬TWICE台北捷運主題車廂💙沉浸式板南線朝聖到大巨蛋
日期：2026年3月16日（星期一） – 4月15日（星期三）
國父紀念館站捷運閘門TWICE獻聲體驗💙全員親自獻聲TWICE嗶卡聲
日期：2026年3月20日（星期五） – 3月22日（星期日）
TWICE大巨蛋演唱會限定打卡點💙從場館周圍到360度舞台制霸大巨蛋
日期：2026年3月20日（星期五） – 3月22日（星期日）
天空塔點燈應援💙首組K-POP藝人登台北新地標
日期：2026年3月20日（星期五） – 3月22日（星期日）
地點：信義區松智路與松壽路口（舊中國信託大樓）
貓空纜車TWICE主題車廂💙遠眺大台北有TWICE陪著你
日期：2026年3月16日（星期一） – 4月12日（星期日）
TWICE九首神曲打卡點舞蹈挑戰💙一起大跳！精選9大神曲，特製巨型歌名地標
日期：2026年3月16日（星期一） – 3月22日（星期日）
地點：西門町彩虹步道
大稻埕五號碼頭
大安森林公園
松山車站
市府前市民廣場
花博公園
貓空纜車
南港車站/南興公園
新北投車站
TWICE官方應援懶人包》台北16個打卡點+捷運車廂、子瑜超值兌換禮
TWICE捷運車廂怎找？完整實測教學+發車時間 App+3步驟不再白等
子瑜代言7-11商品上架資訊💙3月17日起購買指定鮮食商品，即贈限量周子瑜小卡
上架時間：3月17日（星期二）
上架品項：台韓半半炸雞便當、麻辣奶油鮮蝦義大利麵、韓式泡菜豬肉豆腐煲燴飯、麻辣大鍋貼、韓式炸豬排起司雙拼飯卷、三杯蛤蠣飯糰、滷肉刈包、起司火腿雙餡土司、布朗尼蛋糕棒、奶凍蜜瓜包
我是廣告 請繼續往下閱讀
TWICE快閃店入場方式
TWICE城市應援限定活動
TWICE演唱會地點、時間
TWICE演唱會開場時間、入場資訊
TWICE演唱會座位圖、票價
TWICE快閃店入場方式
所有商品皆為限量供應
官⽅快閃店現場恕不開放未預約之排隊，採全場實名制入場
松菸快閃店（有賣手燈！）
活動地點：松山文創園區4號及5號倉庫
營業時間：2026年3月20日（五） - 3月22日（日）早上10點-晚上10點(3月22日至晚上7點)
線上實名制預約時間： 2026年03月12日早上11點
線上實名制預約系統：拓元售票系統
線上實名制預約連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_twice_m2
華山快閃店
活動地點：華⼭1914⽂化創意產業園區中4A館
營業時間：2026年3月14日（六） - 2026年3月23日（一）早上11點-晚上9點
線上實名制預約時間： 2026年3月8日早上11點
線上實名制預約系統：tixCraft拓元售票系統
線上實名制預約連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_twice_m
3月20日（五）19：00
3月21日（六）18：00
3月22日（日）18：00
地點：台北大巨蛋（110臺北市信義區忠孝東路四段515號），捷運板南線國父紀念館站出站直達，擔心人潮眾多的粉絲亦可透過板南線市政府站、忠孝敦化站步行前往。
TWICE演唱會開場時間、入場資訊
入場時間
VIP報到
3/20：12:00開始
3/21、3/22：11:00開始
地點：B2層Gate 5旁（515室）
需同時出示票券與識別手環
VIP Soundcheck進場
3/20：15:00開放（活動16:30開始）
3/21、3/22：14:00開放（活動15:30開始）
一般觀眾入場
3/20：17:00
3/21、3/22：16:00
各區入口方式
VIP區：GATE 5
B2觀眾席（BD區）：GATE 5、GATE 9
B1看台區：GATE 2、3、4、6、8（身障席：GATE 2、3、4、6）
L2、L3、L4看台區：依區域不同，入口為GATE 1、2、3、4、B、C或GATE 6、8（身障席統一由GATE 1入場）
入場規定
本場演出採實名制，一人一票。
需攜帶附本人照片的有效證件正本（身分證、健保卡、駕照、護照），不接受照片、截圖、影本或健保快易通。
若證件無照片、姓名不符或無法確認身份，將無法入場，票款不退。
兒童規定：未滿10歲需成年人陪同；孕婦及身高未滿110公分或未滿7歲孩童禁止購買搖滾站區票券。
身障票券需持身障手冊正本入場。
TWICE演唱會座位圖、票價
VIP套票8800元、6800元、5800元、4800元、3800元、2800元、1800元
華山限時POP UP快閃店💙期間限定快閃品項及特典，打造裝置打卡區
日期：2026年3月14日（星期六） – 3月23（星期一）
地點：華山1914文化創意產業園區中4A館
松山文創園區巡迴專屬周邊店💙期間限定巡迴品項及特典，打造裝置打卡區
日期：2026年3月20日（星期五） – 3月22日（星期日）
地點：松山文創園區 4號及5號倉庫
專屬TWICE台北捷運主題車廂💙沉浸式板南線朝聖到大巨蛋
日期：2026年3月16日（星期一） – 4月15日（星期三）
國父紀念館站捷運閘門TWICE獻聲體驗💙全員親自獻聲TWICE嗶卡聲
日期：2026年3月20日（星期五） – 3月22日（星期日）
TWICE大巨蛋演唱會限定打卡點💙從場館周圍到360度舞台制霸大巨蛋
日期：2026年3月20日（星期五） – 3月22日（星期日）
天空塔點燈應援💙首組K-POP藝人登台北新地標
日期：2026年3月20日（星期五） – 3月22日（星期日）
地點：信義區松智路與松壽路口（舊中國信託大樓）
貓空纜車TWICE主題車廂💙遠眺大台北有TWICE陪著你
日期：2026年3月16日（星期一） – 4月12日（星期日）
TWICE九首神曲打卡點舞蹈挑戰💙一起大跳！精選9大神曲，特製巨型歌名地標
日期：2026年3月16日（星期一） – 3月22日（星期日）
地點：西門町彩虹步道
大稻埕五號碼頭
大安森林公園
松山車站
市府前市民廣場
花博公園
貓空纜車
南港車站/南興公園
新北投車站
TWICE官方應援懶人包》台北16個打卡點+捷運車廂、子瑜超值兌換禮
TWICE捷運車廂怎找？完整實測教學+發車時間 App+3步驟不再白等
上架時間：3月17日（星期二）
上架品項：台韓半半炸雞便當、麻辣奶油鮮蝦義大利麵、韓式泡菜豬肉豆腐煲燴飯、麻辣大鍋貼、韓式炸豬排起司雙拼飯卷、三杯蛤蠣飯糰、滷肉刈包、起司火腿雙餡土司、布朗尼蛋糕棒、奶凍蜜瓜包