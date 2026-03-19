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▲EXO確定5月9日、10日在台北小巨蛋舉辦演唱會。（圖／facebook@EXO）

EXO台灣演唱會加場 5/9、5/10台北小巨蛋開唱

韓國人氣男團EXO宣布重啟世界巡演《EXO PLANET #6 - EXhOrizon》，日前確定有台灣場，為2026年7月18日高雄巨蛋，今（19）日宣布加場，確定5月9日、10日連續2天登上台北小巨蛋開唱，讓等了好一陣子的EXO-L直接炸鍋！更多演唱會消息，歌迷可關注主辦單位Live Nation Taiwan（理想國）官方臉書查詢。EXO原本只公布7月18日高雄巨蛋演唱會，今天驚喜追加5月9日、10日台北小巨蛋2場，讓北高兩地的粉絲鬆一口氣，因為選擇變多，搶票壓力分散，不怕搶不到票。EXO自2023年推出正規專輯《EXIST》後，團體合體暫緩，除了當兵，還包含伯賢還成立個人公司INB100，並與XIUMIN、CHEN展開CBX活動，而張藝興長期在中國發展，成員動向分散，讓團體長時間難以完整合體。直到去年，Suho、燦烈、D.O.、Kai、世勳開始密集現身各大頒獎典禮，今年再推出新專輯《REVERXE》，正式終結多年的空白期。《EXO PLANET #6 - EXhOrizon》是EXO睽違3年再度展開的大型巡演，以「遼闊地景與地平線」為主視覺概念，象徵跨越空白期重新出發，整體巡演橫跨亞洲多個城市，從首爾出發一路到日本、東南亞及港澳地區。至於中國籍成員張藝興是否會參與本次巡演，目前仍未公布，而台北與高雄場的票價、售票時間與座位圖將陸續公開，相關資訊待主辦單位Live Nation Taiwan後續公告。