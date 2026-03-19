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▲沈玉琳今年3月正式宣布回歸。（圖／記者朱永強攝影）

58歲藝人沈玉琳去年8月證實血癌，今年3月才正式宣布復工，雖然整個人暴瘦一圈，但他依然展現滿滿朝氣。而沈玉琳也透露在住院期間，深深感受到了保險的重要性，每天都有2萬5千的高額病房費跟醫療開銷，讓他趕緊叫老婆芽芽賣房賣車籌醫藥費，但好險保險有理賠合計達每天3萬，讓他笑說還倒賺5千。而今（19）日，沈玉琳PO出與保險顧問黃紀為總監合照，還送對方愛馬仕大禮，感謝他長期為自己規劃保險，直呼「心情大好之下病情也跟著好起來」。沈玉琳在今日於IG發出與保險顧問黃紀為總監的合照，表示通常都是保險業務員送客戶禮物，但自己出院後特地送愛馬仕大禮給對方。他回顧剛開始住院時，得知醫生說要住長達半年以上，讓他嚇得趕快叫老婆芽芽賣車賣房來支付費用，後來想起自己長期有買保險，就請保險顧問幫他整合理賠金額，沒想到每日扣掉住院醫療費用，竟可多賺5千元，讓他直呼「心情大好之下病情也跟著好起來」，還慶幸自己以前沒亂花錢，「而是給老婆跟買保險」。而照片中，是看起來氣色已恢復許多的沈玉琳，一臉燦笑地比出讚的手勢，身旁則是他的保險顧問黃紀為，手上拿著沈玉琳送的愛馬仕大禮，與沈玉琳一起比讚看向鏡頭。而許多粉絲看到都非常開心沈玉琳氣色好了很多，還大讚他「康復後還是這麼樂觀」。沈玉琳日前在IG曬出檢測報告，感嘆：「住院7個月，經歷5次療程，種種辛苦，期待的就是這張檢測報告。NPM1 mutant is not detected.NPM1就是我的致病突變基因，這句話就是已經檢測不到NPM1致病突變基因，代表治療成功了」。沈玉琳感謝楊聰財醫師緊急將他送醫，還有在加護病房進行初步治療的三總黃子權醫師，「謝謝我的主要治療醫師台大侯信安教授，以及一路細心相伴的護理團隊，當然，所有關心祝福我的貴人朋友我是永遠不會忘記的，今天我正式出院了」，好消息讓等待已久的粉絲都非常開心。