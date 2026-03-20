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《甄嬛傳》也重視龍抬頭 竟成甄嬛翻身契機

▲孫儷飾演的「甄嬛」（如圖），從甘露寺翻身後，華麗回宮展開她的復仇計畫，這段「熹妃回宮」的橋段至今成為經典。（圖／翻攝自豆瓣）

龍抬頭吃7食物 旺財招好運

餃子

麵條

豬頭肉

香餅

米飯

帶殼龍眼

花生

今（20）日農曆初二不僅是「龍抬頭」，同時也是土地公頭牙、節氣春分，這天能夠開運、補財庫，因此許多人都特別重視，在知名宮廷劇《後宮甄嬛傳》裡，「龍抬頭」更成為甄嬛從從甘露寺翻身的契機。除了前往廟裡拜拜求財「龍抬頭」是古人對自然天象的觀察與對農耕生活的美好期盼，在宮廷劇《後宮甄嬛傳》中，於是選了這個吉日，引皇帝前往甘露寺祭拜，並巧遇在甘露寺修行的廢妃甄嬛，促使兩人舊情復燃，成為甄嬛翻身的契機，華麗回宮展開她的復仇計畫，這段「熹妃回宮」的橋段至今成為經典。農曆初二「龍抬頭」，許多人會透過飲食來表達祈福之意，像是被稱為「食龍耳」象徵財運亨通；又稱「扶龍鬚」代表能長命百歲；則有「挑龍頭」的象徵，祈求新年開運、財源廣進；被視為「吃龍鱗」，寓意幸福團圓；稱為「吃龍子」，象徵智慧與力量；象徵「破繭而出」，有突破萬難、邁向成功、好運來的寓意；則是「好事發生」，開心果則有開心愉快之意。另外，這天的習俗還有「剃龍頭」、「引龍錢」，在吉時（辰時07點至09點、巳時09點至11點、未時13點至15點）剃頭象徵去舊迎新，盼能帶動運勢、迎來好運。而「引龍錢」則可準備一個空水瓶，瓶內放置 268 元銅板，到家或公司附近銀行的飲水機裝滿水，回程時將水一路細灑回到家，此舉意為「將龍循水跡引至家中」，而剩餘的水加入家裡或公司水龍頭的水裝滿，這瓶便代表「發財龍水」，能將大量財水吸引進來。