我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭煌奇自嘲的地獄哏，引來放火現身留言。（圖／蕭煌奇Threads@rickyhsiaoofficial）

金曲歌王蕭煌奇雖為視障歌手，但一直以來都以幽默性格廣受粉絲喜愛，常常自嘲的地獄哏更是讓大家笑翻。而18日，蕭煌奇再度發文，PO出自己吃鰻魚飯的照片，表示吃魚可以顧眼睛，還笑喊：「哪天我看見了，你們不要覺得太意外」，直接讓大家笑翻，狂吸近160萬人觀看。就連右眼視力不佳的YTR放火也現身，還直接喊話蕭煌奇，表示如果真的看到，就推薦他餐廳，被網友笑翻直呼是雙倍地獄哏。蕭煌奇在18日再度開啟地獄哏，於Threads發出自己吃鰻魚飯的照片，表示：「人家說吃魚可以顧眼睛，哪一天我看見了，你們不要覺得太意外」，超幽默發言狂吸近160萬人瀏覽，就連右眼視力不佳的放火也現身，「如果看到了，請推薦我是哪家餐廳，感謝」，讓網友直呼根本是雙倍地獄哏。而該則貼文也吸引網友直接開啟地獄哏列車，「想知道老師怎麼按留言區的讚」，蕭煌奇表示「用iPhone念給我聽」、「聽說吃紅蘿蔔也可以哦，希望老師哪天也可以看到我的留言」，蕭煌奇也幽默回「那我下次也多吃一點」，一系列的地獄發言讓網友全笑翻，還有人崩潰表示功德都被用玩。事實上，蕭煌奇從以前開始就非常會自嘲，被稱為是「地獄哏始祖級玩家」，他罹患先天性白內障，4歲經過手術後保有薄弱的視力，但向來樂於自嘲視障，用幽默面對生活，網友也早就習慣他的回擊風格。先前就有網友在Threads問他能不能開計程車當地陪，蕭煌奇本人親自用VoiceOver回覆一句：「可是我開的是末班車耶，你們ok嗎？」瞬間吸引超過5000人按讚。而YTR放火則曾在2018年透過影片透露，自己國小一年級，在玩呼拉圈的時候不小心擊中右邊眼睛，導致右眼當場出血，檢查後發現視網膜剝離，幾乎失明，雖然有接受手術等治療，但視力依然無法恢復。