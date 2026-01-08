金曲歌王蕭煌奇今（8）日無預警宣布結婚，親自在社群寫：「今天沒有要跟你開玩笑、我結婚了、請大家為我們祝福。」貼文僅曝光一雙戴著婚戒的手，老婆身分全程保密，但比起新娘是誰，讓網友更快歪樓的，是留言區直接開成一場「地獄哏大會」，各種讓人笑破肚皮的留言瞬間洗版，而這些留言其實不會冒犯到蕭煌奇，因為他過去就很常跟大家自嘲視障，獲封「地獄哏始祖級玩家」。
蕭煌奇結婚！網友地獄哏全開：愛情是盲目的
在祝福蕭煌奇結婚的聲浪中，網友地獄哏火力全開，包括「恭喜老師，愛情是盲目的」、「看起來不像一見鍾情，他甚至沒把老婆放在眼裡」、「老師也不知道自己簽的是結婚證書，還是本票」、「這個留言我只能說還好老師看不到」、「原來只要用心，一定可以忙（盲）裡偷閒去結婚的！恭喜」、「恭喜蕭老師在盲盲人海裡找到真愛」、「我笑得好難受」等，一邊地獄、一邊又滿滿祝福，再次驗證台灣人真的不會放過任何一次諧音哏的機會。
蕭煌奇就是「地獄哏始祖級玩家」 愛開玩笑脾氣超好
這樣的留言之所以沒有引發爭議，關鍵在於蕭煌奇本人就是「地獄哏始祖級玩家」，他罹患先天性白內障，4歲經過手術後保有薄弱的視力，但向來樂於自嘲視障，用幽默面對生活，網友也早就習慣他的回擊風格。先前就有網友在Threads問他能不能開計程車當地陪，蕭煌奇本人親自用VoiceOver回覆一句：「可是我開的是末班車耶，你們ok嗎？」瞬間吸引超過5000人按讚。
而去年（2025）7月五月天《5525＋1 回到那一天》25週年巡迴演唱會上，點歌環節阿信走進觀眾席，意外發現蕭煌奇坐在一般觀眾區，瑪莎忍不住問「老師怎麼沒坐VIP？」蕭煌奇當場回一句：「我坐在哪聽你們唱不是都（風景）一樣？」爆笑全場，再次證明地獄哏用在蕭煌奇身上，從來都不會是冒犯、不禮貌，網友也說地獄哏只服蕭煌奇，他自己開自己地獄哏，真的沒人能超越。
蕭煌奇也透露，老婆是透過朋友介紹認識，彼此聊得來、也欣賞他的音樂，交往一年多後決定共組家庭，他還不改招牌幽默笑說：「剛好今天沒有工作沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了。」語氣輕鬆到不行，也難怪留言區一路失控。
📌資料來源：蕭煌奇FB
