金曲歌王蕭煌奇今（8）日拋出震撼彈，正式宣布結婚喜訊，讓演藝圈與粉絲驚喜不已，紛紛獻上祝福。大家公認的大暖男終於在感情路上修成正果，也不禁讓人想起他過往對好友的溫暖舉動。回顧2025年8月，金曲歌后魏如萱捲入感情小三風波，正值輿論風口浪尖，蕭煌奇在自己的記者會上出面替好友解釋行程，還曾幽默喊話：「北七（白痴）喔！選我就好了。」大暖男的形象令人印象深刻，現在他也有了專屬的歸屬。
澄清請假疑雲 幽默喊話：怎麼不選我
回顧當時狀況，魏如萱因感情風波傳出向電台告假，外界揣測不斷。蕭煌奇當時出席新專輯記者會時主動澄清，解釋魏如萱請假其實是為了跨刀拍攝他的MV，並非受傳聞影響而神隱。面對好友深陷情變傳聞，蕭煌奇透露拍攝當下本想開玩笑安慰她：「妳北七喔！選我就好了。」但話鋒一轉，他也成熟地說，因每個人都有自己的選擇，最終這句玩笑話沒有說出口，只希望做一個默默支持、不多加過問的惜情的人。
片場表現紳士風度 不問八卦給予空間
雖然外界看來魏如萱當時正處於情感風暴中心，但蕭煌奇回憶MV拍攝現場，透露魏如萱心情其實非常好，敬業地完成工作，完全未流露低落情緒。為了給予好友空間，蕭煌奇貼心地選擇不打擾的溫柔，整場拍攝過程中對敏感的感情話題隻字未提，僅專注於工作與陪伴，十足的紳士風度。
七夕想打給魏如萱 暖男形象始終如一
此外，當時蕭煌奇也加碼自爆，打算在七夕情人節當天打電話給魏如萱，語氣中滿是對好友的疼惜與關心。這段過往的互動，不僅見證了兩人深厚的交情，也印證了蕭煌奇始終如一的暖男形象。現在魏如萱和男友感情甜蜜，蕭煌奇也宣布結婚，都是好事情。
