今（20）天上午 10 時 18 分花蓮瑞穗發生規模 4.6 地震，震源深度僅 16.8 公里屬於極淺層地震。全台共 11 縣市皆有震感，其中花蓮地區最大震度達 4 級，氣象署提醒民眾務必檢查居家安全並慎防後續餘震。
淺層地震全台有感：地震參數與震度分布
根據中央氣象署最新地震報告，本次震央位於花蓮縣瑞穗鄉（即花蓮縣政府南南西方 53.3 公里處）。由於震源深度相當淺，導致能量傳遞範圍廣，嘉義以北至宜蘭、南投等地均能感受到明顯晃動。
【 第025號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：115年03月20日10時18分32秒
震央位置：北緯23.56° 東經121.38°
震源深度：16.8公里
芮氏規模：4.6
相對位置：花蓮縣政府南南西方 53.3 公里 (位於花蓮縣瑞穗鄉)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：紅葉
3級：光復、西林
2級：石梯坪、玉里、富里、銅門、西寶
1級：水璉、鹽寮、花蓮市、太魯閣、和平
● 南投縣地區最大震度3級
3級：玉山
2級：合歡山
1級：奧萬大、信義鄉、日月潭、竹山、南投市
● 臺東縣地區最大震度2級
2級：長濱、海端、成功、池上、利稻、東河
1級：鹿野
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：阿里山、番路
1級：大埔、民雄、太保市、義竹
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市、西螺、土庫、水林、四湖、麥寮
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源
● 臺中市地區最大震度1級
1級：梨山、德基、霧峰、梧棲
● 宜蘭縣地區最大震度1級
1級：南山
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：彰化市、鹿港、大城、員林
● 臺南市地區最大震度1級
1級：白河
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根據中央氣象署最新地震報告，本次震央位於花蓮縣瑞穗鄉（即花蓮縣政府南南西方 53.3 公里處）。由於震源深度相當淺，導致能量傳遞範圍廣，嘉義以北至宜蘭、南投等地均能感受到明顯晃動。
【 第025號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：115年03月20日10時18分32秒
震央位置：北緯23.56° 東經121.38°
震源深度：16.8公里
芮氏規模：4.6
相對位置：花蓮縣政府南南西方 53.3 公里 (位於花蓮縣瑞穗鄉)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：紅葉
3級：光復、西林
2級：石梯坪、玉里、富里、銅門、西寶
1級：水璉、鹽寮、花蓮市、太魯閣、和平
● 南投縣地區最大震度3級
3級：玉山
2級：合歡山
1級：奧萬大、信義鄉、日月潭、竹山、南投市
● 臺東縣地區最大震度2級
2級：長濱、海端、成功、池上、利稻、東河
1級：鹿野
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：阿里山、番路
1級：大埔、民雄、太保市、義竹
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市、西螺、土庫、水林、四湖、麥寮
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源
● 臺中市地區最大震度1級
1級：梨山、德基、霧峰、梧棲
● 宜蘭縣地區最大震度1級
1級：南山
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：彰化市、鹿港、大城、員林
● 臺南市地區最大震度1級
1級：白河