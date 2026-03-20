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▲TWICE去年在高雄開唱的VIP禮物，只有看綵排、VIP掛繩、吊牌組、明信片組、官方商品優先購買權。（圖／Live Nation Taiwan 理想國﻿臉書）

TWICE大巨蛋禮包超豪華 毛巾杯套質感讚爆

韓國女團TWICE將於3月20日至22日一連在台北大巨蛋舉辦《THIS IS FOR》演唱會，這次購買最貴票價8800元的人，都可以拿到獨家限定禮物，讀者稍早跟《NOWNEWS今日新聞》分享這次的台北禮包有毛巾、杯套、明信片組、證件套、鐵牌、VIP證以及看綵排，直呼比去年（2025）11月的高雄場禮物還高級，開心到不行！TWICE去年在高雄開唱最貴票價為VIP 8800元，當時也有送限定禮物，內容為看綵排、VIP掛繩、吊牌組、明信片組、官方商品優先購買權；這次的台北場一樣也有禮包，不過主辦單位事前僅透露「VIP限定小禮」，稍早已揭曉，台北VIP歌迷可以拿到毛巾、杯套、明信片組、證件套、鐵牌、VIP證以及看綵排，許多粉絲打開驚喜連連，直呼台北場的禮物比高雄場的還要高級。這次《THIS IS FOR》台北場一連三天（3/20-3/22）攻進台北大巨蛋，也是TWICE首度站上該場地開唱，場館規模從過去戶外高雄世運主場館轉為室內巨蛋規格，不只舞台距離、燈光設計與鏡頭調度全面升級，也讓整體觀演體驗更集中，預計3天將湧入10萬名粉絲朝聖，現場氣氛勢必再衝一波高點。這次的演唱會周邊商品採預約制販售，地點設在松山文創園區4號、5號倉庫，粉絲必須先透過拓元售票系統登記預約，才能依時段進場購買官方商品，包含應援手燈、T-shirt、鑰匙圈等熱門品項，現場也出現排隊與預約名額秒殺的情況，想入手周邊幾乎跟搶票一樣難度爆表。