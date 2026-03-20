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▲粉絲今日在KKTIX網站搶孫燕姿大巨蛋演唱會的票，需先填上正確解答才能繼續購票，許多人第一直覺填上「台北」，但正確答案是「高雄」。題目不只考驗忠誠度，也考驗細心度。（圖／翻攝自KKTIX官網）

天后孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會門票今（20）日全面啟售，目前已完售。為了防堵黃牛與惡意程式，KKTIX售票系統特別設置了考題把關機制。原本是要考驗鐵粉忠誠度的題目，卻意外成為魔王題，讓大批心急如焚的歌迷在第一關就卡住，考題提及2025《就在日落以後》的台灣首場在___巨蛋舉辦？粉絲直覺地填上「台北」、「台北大」、「大」，但正確答案是「高雄」，粉絲分享購票經驗時一片哀嚎。本次購票的關鍵考題為：「2025 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會，台灣首場在___巨蛋舉辦？（請回答兩個字的中文城市名）」。由於本次開賣的場地是「台北大巨蛋」，許多歌迷在分秒必爭的搶票高壓下，為了拼手速，看見「巨蛋」二字便直覺性地秒填「台北」。系統跳出「答案錯誤」，讓粉絲當場急得像熱鍋上的螞蟻。實際上，這題考驗粉絲對巡演行程的掌握，也考驗細心度，因為該製作巡演的台灣「首場」其實是辦在2025在「高雄」巨蛋舉辦。不少粉絲在Threads取暖，有人留言表示：「暈～難怪一直錯誤」、「我想說（台北大巨蛋的）『大』跑去哪了」、「第一次也打台北，錯誤後改高雄就中了」。不過，也有眼尖的粉絲表示：「幸好我看到兩個字，發現台北大多一個，立刻想到高雄」。更有專業歌迷藉由台灣場館名稱的冷知識來解題：「台北的場館叫『台北小巨蛋』跟『台北大巨蛋』，高雄是叫『高雄巨蛋』，所以填入空格其實提示很明顯。」這場搶票大戰不僅考驗網速、手速，還得兼顧閱讀理解。但最讓粉絲心碎的是，即使成功破解了陷阱題，也不代表能拿到入場券。有歌迷表示：「反正答對也買不到」、「一開始就答對還是買不到啊」。甚至有粉絲在慌亂中鬧出烏龍：「我也打了台北，更雷的是眼殘選到身障區，還好最後買到了。」