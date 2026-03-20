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▲子瑜看到台北歌迷全力應援TWICE，非常感激與感動。（圖／讀者提供）

子瑜有話想對台北歌迷說 成員全力支持：妳想做什麼都可以

韓國女團TWICE今（20）日在台北大巨蛋展開《THIS IS FOR》首場演出，「台灣女兒」子瑜站上家鄉舞台，一舉一動都被關注，去年高雄場她曾連2天準備長信唸到哽咽，這回粉絲原本也在等「信件時間」再現，沒想到她選擇放下稿子，直接把想說的話當場講出來，「感受到你們期待我們很久。」感謝台北歌迷為她們做了龐大的應援。最後，娜璉再度送上名場面，大喊我是子瑜的賊賊（姐姐），來個爆笑神反轉。子瑜今晚在說話之前，成員對她說：「子瑜，妳想做什麼都可以！」跟在高雄場一樣，讓子瑜在自己的家鄉主場做自己想做的事，而當時子瑜準備了很長的一封信，哽咽道出赴韓國打拚成為JYP練習生，中間一度快放棄夢想，到後來努力不懈，如今成為國際當紅女團，以及終於成功回家開演唱會的歷程，當時的發言讓台下熱淚盈眶，超級感人。今晚子瑜沒有準備信，而是順著情緒慢慢講，從一開始感謝到場的粉絲，到確認大家「今天開心嗎」，再到說出「我們也很開心能在台北大巨蛋與你們相聚。」說著說著她一度哽咽，「我想說，我們還是能夠感受整個台北為我們、支持，然後，感受到你們期待我們很久，上次在高雄也非常的難忘，我想這次在台北也會為我們製造超深刻難忘的回憶，謝謝你們一直以來的支持與喜愛，我覺得今天能夠見到你們，讓我感覺到滿滿能量，真的非常謝謝你們！最後，也要謝謝台北這次為我們的應援，謝謝你們，謝謝ONCE，我愛你們」。最後的安可舞台，TWICE是送上〈Alcohol-Free〉、〈TT〉、〈Talk that Talk〉等3首歌給歌迷，離開前，大家90度鞠躬跟全場道謝，志效還說：「能夠在台北跟ONCE見面真的非常高興！」然後娜璉再次展現「我是子瑜的賊賊（姐姐）」經典畫面，在子瑜的耳邊教學後，她再次喊出：「我是子瑜的賊賊！」笑爆全場。