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▲言承旭（如圖）在演唱會連與台下觀眾講話的情緒，都會在提詞機上精準顯示。（圖／翻攝自相信音樂臉書）

▲阿信（如圖）出面為言承旭解釋，是自己在對方的提詞器上加註情緒設定，不是言承旭個人的意思。（圖／微博＠阿信）

▲阿信（右）與言承旭（左）交情不錯，阿信設法要讓言承旭在演唱會上完美表現，卻引發「言承旭提詞器」的誤會。（圖／翻攝自相信音樂臉書）

「F3」言承旭、吳建豪、周渝民，以及五月天主唱阿信聯手合作的《F✦FOREVER 恆星之城》巡迴演唱仍在中國各地舉行，沒想到言承旭時看著提詞機的畫面流出，被發現上面除了台詞之外，連說話的語氣和情緒細節都設定好、標註出來，使得「言承旭提詞器」衝上微博熱搜，閱讀量還突破10億，變成熱烈話題。對此阿信自招上面的情緒指令是自己幫忙備註，盼能祝言承旭穩定情緒，完整表達。歌手在演唱會上用到提詞機在所難免，畢竟人的記憶力有限，不見得每首歌的歌詞真能記得絲毫不差。可是言承旭的題詞器上面竟是在對觀眾講完話後，還有情緒標註如「深深吸了一口氣」的指示，讓粉絲感覺他對於觀眾的談話並沒有真情流露，質疑他「連感動都照劇本走」，眼看「言承旭提詞器」成為熱搜焦點、閱讀量破10億，網友爭論不已，逼得阿信終於出來澄清，表明是自己想要幫忙。外界印象中，言承旭並不太習慣面對大眾，也不太常在綜藝節目上侃侃而談，然而演唱會上一定有對觀眾說話的橋段。阿信透露：「你們知道這傢伙，在巡演的第一站前兩天，他跟我說，『阿信，我真的很害怕上台，我可不可以跟你們合唱就好』？我說不行，大家就是來看你的，他說我不太會唱歌，我說...那你就說話啊！他竟然回我對說話感到更沒有信心。」因此阿信才決定要幫忙，稱言承旭：「其實他心裡有好多好濃好真的感情，但這個人天生就是不會講話，常常滿肚子的愛與關心，就不知道怎麼說。我摔到舞台下，別人都打了很長的慰問簡訊給我，只有他什麼都沒說，自己跑去買了兩雙手套，送到我家樓下給我，Jerry就是這麼一個傢伙，我說我陪你，讓你慢慢琢磨，想出來要對所有支持你的人，表達自己心聲的每一句話。」阿信繼續解釋：「但這傢伙講到第3句就已經哭到講不出來了。我對他說，演唱會你可以講話可以唱歌，但你只有哭可以嗎？所以我在他的提詞機每句話下面都註明，你最多最多只能眼眶泛紅，不可以流眼淚。」外界才恍然大悟，看起來像是被設計好的情緒，其實是為了幫助言承旭穩住自身的情緒來完成表達，絕對不是刻意演個給觀眾看。早先還有網友抱怨，演唱會舞台互動首重自然流露，被如此規格化處理後，反倒失去真實的溫度，制式化的表演更被戲稱為「工業糖精式感動」。卻沒想到，是阿信主動幫忙，才引發了誤會。言承旭後來也坦言，真的是因為阿信，發現自己的話變多了，自認不是個很會表達的人，稱要討厭他的繼續討厭他吧。網友明白原委也改變了想法，認為他不是刻意要演，而是努力克服恐懼，對他又有不同的觀感。