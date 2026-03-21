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▲婁峻碩（左）全程陪伴在老婆焦凡凡（右）身邊，見證兒子的誕生，直呼：「這種興奮感是這輩子從來沒有過的！」（圖／翻攝自焦凡凡IG@fan0914fan）

藝人婁峻碩與焦凡凡今（21）日迎來兒子誕生，夫妻升格新手爸媽，婁峻碩全程陪在產房，親眼見證孩子出生，感動直呼「很震撼」。而從懷孕初期到生產當天，婁峻碩儼然就是焦凡凡最堅強的依靠，一路展現「寵妻魔人」等級的守護，像是不讓她坐沙發，只能坐貴妃椅、為了讓老婆安心，多請了兩個月的月嫂，更承諾生孩子後不會失去兩人世界，反正小孩「可以丟給爸媽」。去年焦凡凡懷孕約三個月時，夫妻倆順勢公開喜訊，當時婁峻碩就已展現超高警戒狀態，甚至比焦凡凡還要認真參與。由於初期曾出現不穩定狀況，他每次陪同產檢都緊張萬分，凡凡看在眼裡，打趣形容他就像在「拆炸彈」。在日常生活中，婁峻碩更是小心翼翼照顧，要焦凡凡「能坐就不站、能躺就不坐」，還規定她不能坐沙發，只能躺在貴妃椅上，宛如被供養一般。婁峻碩對此表示「一切只為了老婆和孩子健康」。婁峻碩一邊忙於工作，一邊努力為家庭規劃未來，坦言想要盡量多賺錢，之後才能更自由陪寶寶。在孩子誕生之前的最後一個月，他也盡可能減少工作量，就是希望能在生產當日陪著凡凡進產房。婁峻碩也細心安排產後照護，在一個月前的活動中提到，他決定要多請兩個月月嫂，這樣無論是他還是凡凡都可以比較放心。至於被問到以後會不會就無法單獨過情人節？他不認為孩子誕生，就代表夫妻會失去兩人世界，幽默表示：「可以把小孩丟給爸媽！」連如意算盤都已經打好了，完全是神隊友來著。