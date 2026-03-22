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▲BTS在光化門舉辦演唱會，政府力挺封路、安排1萬多名警力維安，嚴重影響交通，惹來民怨。（圖／X@BTS_official@bts_bighit）

韓國天團BTS防彈少年團在發行新專輯《ARIRANG（阿里郎）》後，於昨（21）日在首爾光化門廣場舉辦免費演唱會《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》正式回歸。由於官方先前預估會有26萬人擠爆現場，所以不僅動員萬名警力，還進行封路、搜身等安檢措施，引發大量民怨。而在昨日成員們於舞台上一一道歉後，經紀公司HYBE也於今日發聲明，向因演唱會而影響到日常的民眾致歉。BTS昨日在光化門的演唱會中，為了維護藝人與粉絲安全，動員萬名警力，進行交通、建築物管制、以及安檢搜身等措施，導致許多不是粉絲、只是經過的路人感到非常不方便。而對此，HYBE也在今日發聲明致歉，「向光化門一代的民眾、附近商家、上班族、觀光客道歉並感謝大家」，HYBE表示因為這是全世界都矚目的舞台，所以必須要確保安全，「影響到經過光化門的各位、與個人珍貴行程與日常的這一點，真的非常不好意思。因為大家寬容的理解與體諒，才能製造這麼有意義的時間」。HYBE也感謝所有人的支持，指出K-POP能成長到如今走向全世界的文化，不只是靠藝人與粉絲，而是韓國社會累積的文化基礎、與民眾成熟的支持，「有秩序的觀覽、成熟的民眾意識、互相體諒，才讓這次舞台更加閃耀」。HYBE也提到能在韓國具有象徵性的光化門表演，感到非常榮幸，「我們很感謝能透過這次舞台，讓全世界都看到我們引以為傲的文化遺產」，並在最後對大田火災事故的罹難者與受害者家屬致意，希望傷者盡快康復。BTS的光化門演唱會開始前，官方預估將吸引26萬人到場，政府因此全面升級維安規格，警力從6500人追加至1萬5000人、恐攻警戒也拉高至「注意」等級，不過實際到場人數，警方估算僅約4萬2000人，與預期出現明顯落差，場外交通管制與安檢措施引發民怨，甚至有當天在附近舉辦婚禮的新人控訴毀掉婚禮，喊話要求主辦方賠償。由於在開唱前就因過度管制出現爭議，BTS成員也在舞台上向民眾致歉，Jimin表示：「謝謝把光化門填滿的ARMY，也謝謝讓我們能在這麼特別地方演出的所有人」，SUGA接著提到：「感謝首爾市讓我們能在光化門演出，也謝謝現場辛苦的警察」，Jimin隨後補上一句「也很抱歉」，柾國則在離場前再次表示：「謝謝所有讓演出順利完成的工作人員」。