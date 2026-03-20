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▲BTS今日正式以新專輯《ARIRANG》回歸。（圖／X@bts_bighit）

韓國天團BTS防彈少年團終於在今（20）日回歸，於台灣時間中午12點正式公開主打歌〈SWIM〉MV，只見7人一起現身名為「ARIRANG」的船上，歌詞裡「我願用我的一輩子凝望你」、「你是我唯一想停留的地方」等歌詞，都讓粉絲想到長達3年9個月的等待，忍不住看哭直呼「這是防彈跟ARMY（BTS官方粉絲）的故事」，短短10分鐘，就已經吸引200萬人朝聖。BTS終於在今日公開回歸主打歌〈SWIM〉的MV，由7位成員與女主角Lili Reinhart主演，一切先是從女主角在博物館看到一艘模型船開始，一閉上眼睛，就出現在BTS的「ARIRANG號」上。成員們雖然與女主角同框畫面不多，但從迫切的表情與女主角摸著胸口的舞蹈、慢動作的奔跑，都可以看出對彼此的思念、與想見面的心情，就像是分開3年9個月的BTS與ARMY。除此之外，〈SWIM〉的歌詞中「我願用我的一輩子凝望你」、「你是我唯一想停留的地方」、「在這裡我們無需追逐時間」、「讓一切開始」，一字一句都道出了滿滿的思念，與迫切想要在一起的心情。而在MV中，7位成員不斷出現站在船上、面無表情眺望大海的樣子，也被解讀為在風浪中尋找粉絲一樣，就像是7顆望妻石，呈現出對ARMY滿滿的愛與思念。許多粉絲看到MV後也忍不住淚崩，「我們世界彈回來了，邊哭邊看⋯」、「這真的是在說我們跟BTS的故事，3年9個月終於熬過去了」、「MV播下去的那一刻就已經眼眶濕了」、「可以感覺到防彈更成熟了，軍白期後他們已經準備好和阿米一起走下一個篇章」。