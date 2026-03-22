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▲小S（後）已在近日回歸《小姐不熙娣》的錄製。（圖／Patrick 派翠克臉書）

女星小S（徐熙娣）痛失大S（徐熙媛）後逐漸走出傷痛，3月初回歸《小姐不熙娣》錄製，但卻被捕捉結束工作後，在街上崩潰大哭的模樣，讓大家都非常心疼。而昔日在《康熙來了》與她有過多次經典鬥嘴畫面的趙正平，在昨（21）日舉辦發片記者會時，也被問到有沒有關心小S，趙正平表示非常心疼對方，但坦承沒有傳訊息給小S，因為怕打擾到她，直言「應該輪不到我」。趙正平昨日出席發片記者會，被問到小S日前崩潰暴哭的事情，趙正平也心疼為小S打氣，認為對方可能是壓力太大，才會導致情緒潰堤，「這要自己過了才有辦法，身邊的人只能給她鼓勵」。趙正平也被問到私下有沒有傳訊息鼓勵小S，他坦承沒有私下問候，因為怕打擾對方，「應該輪不到我，所以先不要打擾人家比較好」。小S在3月5日回歸《小姐不熙娣》，跟著節目進行開工外景錄製，除了主持人派翠克外，當天錄影的嘉賓還有黃豪平、鹿希派、甄莉、玉兔、蘿莉塔等人。暫別節目一段時間後重新回歸螢光幕，外界原以為小S已逐漸走出低潮，然而收工後卻被拍到在街頭情緒潰堤，當場落淚的畫面。據悉，錄影當天原本氣氛都還正常，未料晚間8點半時，小S在兩名助理的陪同下離開時卻已經喝醉，計程車在小S家稍微停留之後，便轉往陳建州及范瑋琪的家中，此時的小S情緒澈底崩潰，看見星友們給與驚喜與打氣，完全命中內心軟肋痛哭。小S也透過經紀人向《NOWNEWS今日新聞》發聲，透露錄影完眾星友給予驚喜，「當我開門進去的時候，我就已經感動的落淚了。錄完之後就跟那些演藝圈的朋友們喝酒聊天，然後突然就非常想念我姐（姊），所以就情緒潰堤了」，讓粉絲相當不捨。