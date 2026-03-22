特別提醒收到中獎簡訊的幸運兒，務必在今（22）日晚間23:59前至簡訊專屬網站回覆「確認出席」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫新歌〈太陽之子〉MV將於3月24日下午1點首播。（圖／翻攝自周杰倫Jay Chou@YouTuve）

收到簡訊者須於22日23:59前至簡訊中的專屬網站輸入資料並回覆出席狀況，回覆「確認出席」即可獲得入場資格，3/24（二）可直接至記者會參與活動，逾期或未回覆視同放棄。

周杰倫太陽之子MV全球首映會：

周杰倫《太陽之子》追星時程表

日期 時間 重要事項 備註 3/18 - 3/23 每日 預告釋出 每天揭露不同內容，充滿濃烈藝術氣息。 3/19 13:00 專輯預購全面開啟 粉絲請至各大唱片行網站手刀搶購！ 3/24 13:00 MV全球首映＆記者會 於台北松仁威秀TITAN廳舉辦，限量100名粉絲入場。 3/25 全日 數位全球發行 首波同名主打MV同步登場。 4/10 全日 實體專輯全面上市 預購實體專輯取貨日。

天王周杰倫即將推出全新專輯《太陽之子》，同名主打歌MV不計成本砸下1億元台幣，打造出媲美好萊塢大片等級的視覺饗宴！將於，才能取得 3/24 的入場資格，逾期將視同放棄，千萬別錯過這難得的機會！為了將〈太陽之子〉MV 做到最完美，周杰倫歷經跨國開會、巴黎與台北兩地搭景，加上漫長的後期製作，單支MV歷時2年3個月才宣告完工。如此破天荒的製作規格與驚人時程，不僅創下華語樂壇 MV 的最高紀錄，更立下了全新的視覺天花板。造價高昂的MV，周董也特別在正式首播之前，自3月18日開始，每天IG播映一小段，讓粉絲可以先聞香，不用等太久。同時也搭配HIT FM舉辦留言抽獎活動，活動已於20日19:00截止，當日19:30開始發出中獎簡訊，有參加抽獎的朋友，現在就檢查手機簡訊，以免錯過扼腕。從官方陸續釋出的〈太陽之子〉預告，已讓歌迷陷入瘋狂解析熱潮。眼尖粉絲發現，周杰倫透過現代影像技術，穿梭在一幅幅世界名畫中。他不僅跨越時空在美式復古酒吧裡，與包著繃帶的藝術巨匠梵谷大談藝術致敬1889年《吸煙斗與耳朵纏上繃帶的自畫像》），還巧妙致敬了1908年克林姆的《吻》、1793年的《馬拉之死》，以及1942年愛德華・霍普的《夜鷹》，將名畫中的冷調氛圍與電影感詮釋得淋漓盡致。能將這些名畫賦予如此不可思議的視覺震撼，幕後最大功臣正是享譽全球、曾參與《魔戒》、《阿凡達》、《沙丘》等超過180部好萊塢巨作，榮獲5次奧斯卡金像獎的頂尖創意團隊 Wētā Workshop（維塔工作室）。對於這張讓歌迷等了近4年的專輯，周杰倫坦言是把生活步調放慢，慢慢寫進音樂裡：「有靈感就寫、有時間就唱、MV有時間就拍，最有效率的時候，反而是巡演結束的這幾個月。」他還幽默地開玩笑說：「如果我不開演唱會、不打球、也不用等文山寫詞，或許，一張專輯一個月就會誕生了！」現在作品即將問世，粉絲再忍耐一下，後天就可以看到〈太陽之子〉MV全貌了。